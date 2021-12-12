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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:06
Цитата:
Так же как и ты ссылки даёшь
111:
Как ты мог ответить ссылкой?
Как ты мог ответить ссылкой?
Так же как и ты ссылки даёшь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:08
Цитата:
То есть ты так и не смог понять, что у меня неправильно, читая эти умные книжки, бегая в библиотеку, в поиске омереканского Гугола наконец?
Зачем?
Не знаешь чего то элементарно?
Сыкымы:
умные книжки тоже есть, только места знать надо...
умные книжки тоже есть, только места знать надо...
То есть ты так и не смог понять, что у меня неправильно, читая эти умные книжки, бегая в библиотеку, в поиске омереканского Гугола наконец?
Зачем?
Не знаешь чего то элементарно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:10
Цитата:
Ты как там?
Я дал конкретно фото, ты сказал что там все не так..
Что?
Опять отмазываешься?
Или я тебе ссылку на фото должен был дать, хотя оно и так по ссылке?
Этого не знал?
Сыкымы:
ты ссылки даёшь
ты ссылки даёшь
Ты как там?
Я дал конкретно фото, ты сказал что там все не так..
Что?
Опять отмазываешься?
Или я тебе ссылку на фото должен был дать, хотя оно и так по ссылке?
Этого не знал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:11
Цитата:
Учился. И тебе ссылку дал, чтоб ты тоже хоть чему-то научился. А переписывать то, что 1000 раз написано, не вижу смысла. Но твоё гипертрофированное ЧСВ не позволяет тебе это принять
111:
Ты не учился?
Ты не учился?
Учился. И тебе ссылку дал, чтоб ты тоже хоть чему-то научился. А переписывать то, что 1000 раз написано, не вижу смысла. Но твоё гипертрофированное ЧСВ не позволяет тебе это принять
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:13
Цитата:
Ты дал ссылку
111:
Я дал конкретно фото
Я дал конкретно фото
Ты дал ссылку
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:13
Цитата:
Если учился, то скажи что там не так.
Это тяжело для твоего ума?
Теперь надо ссылки омереканские тебе?
Сыкымы:
Учился
Учился
Если учился, то скажи что там не так.
Это тяжело для твоего ума?
Теперь надо ссылки омереканские тебе?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:14
Цитата:
Чужую?
Или лично свою?
Ты чью дал, дяди Генри Форда?
Сыкымы:
Ты дал ссылку
Ты дал ссылку
Чужую?
Или лично свою?
Ты чью дал, дяди Генри Форда?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:15
Цитата:
Мне - нет, я об этом давно прочитал в умных книжках, когда галамтора и в помине не было Цитата:
Тяжело для моих пальцев
111:
Теперь надо ссылки омереканские тебе?
Теперь надо ссылки омереканские тебе?
Мне - нет, я об этом давно прочитал в умных книжках, когда галамтора и в помине не было Цитата:
111:
Это тяжело для твоего ума?
Это тяжело для твоего ума?
Тяжело для моих пальцев
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:15
Цитата:
То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?
Сыкымы:
то, что 1000 раз написано
то, что 1000 раз написано
То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:17
Цитата:
Хорошо.
Прочитал.
Так что конкретно неправильно в моей проводке двух тройников, одного включателя и одного ночника?
Сыкымы:
прочитал
прочитал
Хорошо.
Прочитал.
Так что конкретно неправильно в моей проводке двух тройников, одного включателя и одного ночника?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:17
Цитата:
Тебе решать. Но, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти
111:
То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?
То нсть написано это для лично моего тройника в ванной?
Тебе решать. Но, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:19
Цитата:
Если бы прочитал, то эти вопросы отпали бы сами собой
111:
Прочитал.
Прочитал.
Если бы прочитал, то эти вопросы отпали бы сами собой
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:21
Цитата:
Разумеется..
Так ты сказать отказываешься, лично, что не так с моей проводкой?
Просто чтоб соврать в очередной раз..
Аонятно..
Сыкымы:
, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти
, канеш, лучше на 8 страницах из пустого в порожнее переливать, чем один раз по ссылке перейти
Разумеется..
Так ты сказать отказываешься, лично, что не так с моей проводкой?
Просто чтоб соврать в очередной раз..
Аонятно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:23
Цитата:
111:
Просто чтоб соврать в очередной раз.. Аонятно..
Просто чтоб соврать в очередной раз.. Аонятно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:26
Цитата:
Прочитал сужие мысли, чужие труды?
Этого в тырнете миллионы. .
Сам то за себя лично ответить полагаю не в состоянии?
Сыкымы:
Если бы прочитал, то
Если бы прочитал, то
Прочитал сужие мысли, чужие труды?
Этого в тырнете миллионы. .
Сам то за себя лично ответить полагаю не в состоянии?
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