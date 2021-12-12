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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:33
#4591
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Цитата:
111:
Еще?

Читай по ссылке, там всё - расписано, "от" и "до" 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:35
#4592
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Цитата:
Сыкымы:
Читай по ссылке, там

Там расписано про мою конкретную проводку?
Сам то можешь объяснить?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:37
#4593
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Цитата:
111:
То есть твоя ссылка написана тобой насчет этой конкретной проводки?

Это ссылка на поисковый запрос. Т.е. прежде чем что-то лепить, ты этот вопрос должен был задать либо квалифицированному электрику, либо - Гуглу, или как там его.... 8-) :-o :lol:
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:38
#4594
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Цитата:
111:
Сам то можешь объяснить?

Могу. Но - не тебе. Для тебя я - профан... 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:41
#4595
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Цитата:
Сыкымы: этот вопрос должен был задать либо квалифицированному электрику,

Хорошо, ты сказал что у меня Все не так, как квалифицированный электрик? Я у тебя по человечески спросил, Что не так..
Можешь ответить на этот простой вопрос?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:42
#4596
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Цитата:
Сыкымы:
Могу. Но - не тебе. Для

То есть ты опять отмазался..
Тогда зачем утверждать что то?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:43
#4597
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Цитата:
Сыкымы:
поисковый запрос

Хм..
То есть, когда учатся, что то делают в поиске?
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет, когда можно просто сделать запрос?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:51
#4598
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Цитата:
111:
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет

Если не научишься читать и писать - как же ты мсожешь создать запрос, прочесть найденное и проанализировать прочитанное? Логично? А вообще, в школе ещё учат думать головой. Ну, по крайней мере, раньше так было, в советское время 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:54
#4599
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Цитата:
Сыкымы:
Логично

Хм..
Так чт можешь мне ответить, когда сказал, что у меня неправильно Все?
Ответь.
Логично же?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:58
#4600
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Цитата:
Сыкымы:
вообще, в школе ещё учат думать головой.

Тогда зачем твой омереканский Гугол?
Ты себе не отдаешь отсчета, что важнее?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:00
#4601
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Цитата:
111:
Ответь.

Ответил ссылкой. Зачем переписывать то, что 1000 раз уже написано. Тебе статью накатать по электробезопасности или лекцию прочесть? А деньги есть? Вот то-то же. Радуйся,что хоть ссылка бесплатная
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:00
#4602
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Цитата:
Сыкымы:
крайней мере, раньше так было

Тогда зачем ты мне говоришь, чтоб что то узнавать по омереканскому Гуголу?
Сейчас можно быть дебилом, но если есть Гугол, то ты умница, так что ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:02
#4603
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Цитата:
Сыкымы:
Ответил ссылкой. Заче

Еще раз, что у меня там неправильно?
Как ты мог ответить ссылкой?
Давай тогда и говорил бы ссылками, зачем глаголишь что то от себя и постоянно врешь?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1374
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:03
#4604
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Цитата:
111:
Тогда зачем твой омереканский Гугол?

Чтоб каждый раз в библиотеку за умными книжками не бегать. Скажу тебе по секрету - в этих ваших галамторах эти умные книжки тоже есть, только места знать надо... 8-) :-o :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:06
#4605
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Цитата:
Сыкымы:
каждый раз в библиотеку за умными книжками

Зачем?
Бегать то?
Ты не в состоянии знать лично, что в данном конкретном случае у меня при установке розетки с одной на тройную, двух тройных, не так?
Тебе надо искать что то в омериканцах или бежать в библиотеку?
Ты не учился?
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