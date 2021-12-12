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Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет

Цитата:Если не научишься читать и писать - как же ты мсожешь создать запрос, прочесть найденное и проанализировать прочитанное? Логично? А вообще, в школе ещё учат думать головой. Ну, по крайней мере, раньше так было, в советское время