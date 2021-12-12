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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:33
Цитата:
Читай по ссылке, там всё - расписано, "от" и "до"
111:
Еще?
Еще?
Читай по ссылке, там всё - расписано, "от" и "до"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:35
Цитата:
Там расписано про мою конкретную проводку?
Сам то можешь объяснить?
Сыкымы:
Читай по ссылке, там
Читай по ссылке, там
Там расписано про мою конкретную проводку?
Сам то можешь объяснить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:37
Цитата:
Это ссылка на поисковый запрос. Т.е. прежде чем что-то лепить, ты этот вопрос должен был задать либо квалифицированному электрику, либо - Гуглу, или как там его....
111:
То есть твоя ссылка написана тобой насчет этой конкретной проводки?
То есть твоя ссылка написана тобой насчет этой конкретной проводки?
Это ссылка на поисковый запрос. Т.е. прежде чем что-то лепить, ты этот вопрос должен был задать либо квалифицированному электрику, либо - Гуглу, или как там его....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:38
Цитата:
Могу. Но - не тебе. Для тебя я - профан...
111:
Сам то можешь объяснить?
Сам то можешь объяснить?
Могу. Но - не тебе. Для тебя я - профан...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:41
Цитата:
Хорошо, ты сказал что у меня Все не так, как квалифицированный электрик? Я у тебя по человечески спросил, Что не так..
Можешь ответить на этот простой вопрос?
Сыкымы: этот вопрос должен был задать либо квалифицированному электрику,
Хорошо, ты сказал что у меня Все не так, как квалифицированный электрик? Я у тебя по человечески спросил, Что не так..
Можешь ответить на этот простой вопрос?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:42
Цитата:
То есть ты опять отмазался..
Тогда зачем утверждать что то?
Сыкымы:
Могу. Но - не тебе. Для
Могу. Но - не тебе. Для
То есть ты опять отмазался..
Тогда зачем утверждать что то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:43
Цитата:
Хм..
То есть, когда учатся, что то делают в поиске?
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет, когда можно просто сделать запрос?
Сыкымы:
поисковый запрос
поисковый запрос
Хм..
То есть, когда учатся, что то делают в поиске?
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет, когда можно просто сделать запрос?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:51
Цитата:
Если не научишься читать и писать - как же ты мсожешь создать запрос, прочесть найденное и проанализировать прочитанное? Логично? А вообще, в школе ещё учат думать головой. Ну, по крайней мере, раньше так было, в советское время
111:
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет
Тогда зачем учатся то с пяти или шести лет
Если не научишься читать и писать - как же ты мсожешь создать запрос, прочесть найденное и проанализировать прочитанное? Логично? А вообще, в школе ещё учат думать головой. Ну, по крайней мере, раньше так было, в советское время
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:54
Цитата:
Хм..
Так чт можешь мне ответить, когда сказал, что у меня неправильно Все?
Ответь.
Логично же?
Сыкымы:
Логично
Логично
Хм..
Так чт можешь мне ответить, когда сказал, что у меня неправильно Все?
Ответь.
Логично же?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 01:58
Цитата:
Тогда зачем твой омереканский Гугол?
Ты себе не отдаешь отсчета, что важнее?
Сыкымы:
вообще, в школе ещё учат думать головой.
вообще, в школе ещё учат думать головой.
Тогда зачем твой омереканский Гугол?
Ты себе не отдаешь отсчета, что важнее?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:00
Цитата:
Ответил ссылкой. Зачем переписывать то, что 1000 раз уже написано. Тебе статью накатать по электробезопасности или лекцию прочесть? А деньги есть? Вот то-то же. Радуйся,что хоть ссылка бесплатная
111:
Ответь.
Ответь.
Ответил ссылкой. Зачем переписывать то, что 1000 раз уже написано. Тебе статью накатать по электробезопасности или лекцию прочесть? А деньги есть? Вот то-то же. Радуйся,что хоть ссылка бесплатная
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:00
Цитата:
Тогда зачем ты мне говоришь, чтоб что то узнавать по омереканскому Гуголу?
Сейчас можно быть дебилом, но если есть Гугол, то ты умница, так что ли?
Сыкымы:
крайней мере, раньше так было
крайней мере, раньше так было
Тогда зачем ты мне говоришь, чтоб что то узнавать по омереканскому Гуголу?
Сейчас можно быть дебилом, но если есть Гугол, то ты умница, так что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:02
Цитата:
Еще раз, что у меня там неправильно?
Как ты мог ответить ссылкой?
Давай тогда и говорил бы ссылками, зачем глаголишь что то от себя и постоянно врешь?
Сыкымы:
Ответил ссылкой. Заче
Ответил ссылкой. Заче
Еще раз, что у меня там неправильно?
Как ты мог ответить ссылкой?
Давай тогда и говорил бы ссылками, зачем глаголишь что то от себя и постоянно врешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:03
Цитата:
Чтоб каждый раз в библиотеку за умными книжками не бегать. Скажу тебе по секрету - в этих ваших галамторах эти умные книжки тоже есть, только места знать надо...
111:
Тогда зачем твой омереканский Гугол?
Тогда зачем твой омереканский Гугол?
Чтоб каждый раз в библиотеку за умными книжками не бегать. Скажу тебе по секрету - в этих ваших галамторах эти умные книжки тоже есть, только места знать надо...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.12.21 - 02:06
Цитата:
Зачем?
Бегать то?
Ты не в состоянии знать лично, что в данном конкретном случае у меня при установке розетки с одной на тройную, двух тройных, не так?
Тебе надо искать что то в омериканцах или бежать в библиотеку?
Ты не учился?
Сыкымы:
каждый раз в библиотеку за умными книжками
каждый раз в библиотеку за умными книжками
Зачем?
Бегать то?
Ты не в состоянии знать лично, что в данном конкретном случае у меня при установке розетки с одной на тройную, двух тройных, не так?
Тебе надо искать что то в омериканцах или бежать в библиотеку?
Ты не учился?
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