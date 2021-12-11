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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 301 из 302«1...299300301302»
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:33
#4501
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Цитата:
111:
Что там не так?

Всё
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:34
#4502
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Цитата:
Сыкымы:
Коммуналку

Так что там с электрикой?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:35
#4503
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Цитата:
Сыкымы:
Всё

Расскажи..
Куда синий, красный и коричневый..
Может что то упустил?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:35
#4504
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Цитата:
111:
Так что там с электрикой?

Читай выше
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:37
#4505
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Цитата:
Сыкымы:
Читай выше

Так что конкретно?
Или лишь бы соврать как обычно?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:38
#4506
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Цитата:
111:
Расскажи..

Пффф... Если расскажу - снова начнёшь про оскорбления плакать... 8-) :-o :oops: Ну и про 2 года старую сказку о главном запоёшь...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:40
#4507
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Цитата:
Сыкымы:
Пффф

Ну так что там не так, конкретно?
При чем тут оскорбления или плач?
Это узкопрофильная тема, про проводку..
Или опять не знаешь, но говоришь, лишь бы сказать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:41
#4508
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Цитата:
Сыкымы:
Ну и про 2 года старую

Где там про проводку?
Ссылку то покажи..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:42
#4509
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В декабре 2019, меня вроде не было..
Опять привиделось?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:44
#4510
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Цитата:
111:
Это узкопрофильная тема, про проводку..

Ну так и не лезь, не экономь на профессоналах. А то сбудется предсказание Электрона. Детей жалко и супругу твою - они-то не виноваты... 8-) :-o :oops:
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:45
#4511
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Цитата:
111:
В декабре 2019, меня вроде не было..

И меня

Цитата:
111:
Опять привиделось?

Тебе - да 8-) :-o :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:46
#4512
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Цитата:
Сыкымы:
так и не лезь, не экономь на

Хм..
Ты сказал что все не так..
Ты скажи конкретно Что?
Какое Предсказание?
Ты как профессионал скажи, что из того Всё не так..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:47
#4513
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Цитата:
Сыкымы:
Тебе - да

Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?
То есть ты не знаешь?
Но талдычишь?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:51
#4514
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Цитата:
111:
Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?

Я понимаю , что в этих ваших инстаграмах про такое не пишут и на ютюбах одно гуано показывают. Но гуглить тебя так и не научили?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:56
#4515
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Цитата:
Сыкымы:
понимаю

Ты не понимаешь..
Что не так?
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