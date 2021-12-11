Отправлено: - 23:51

111:

Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?

Цитата:Я понимаю , что в этих ваших инстаграмах про такое не пишут и на ютюбах одно гуано показывают. Но гуглить тебя так и не научили?