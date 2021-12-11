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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:33
Цитата:
Всё
111:
Что там не так?
Что там не так?
Всё
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:34
Цитата:
Так что там с электрикой?
Сыкымы:
Коммуналку
Коммуналку
Так что там с электрикой?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:35
Цитата:
Расскажи..
Куда синий, красный и коричневый..
Может что то упустил?
Сыкымы:
Всё
Всё
Расскажи..
Куда синий, красный и коричневый..
Может что то упустил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:35
Цитата:
Читай выше
111:
Так что там с электрикой?
Так что там с электрикой?
Читай выше
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:37
Цитата:
Так что конкретно?
Или лишь бы соврать как обычно?
Сыкымы:
Читай выше
Читай выше
Так что конкретно?
Или лишь бы соврать как обычно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:38
Цитата:
Пффф... Если расскажу - снова начнёшь про оскорбления плакать... Ну и про 2 года старую сказку о главном запоёшь...
111:
Расскажи..
Расскажи..
Пффф... Если расскажу - снова начнёшь про оскорбления плакать... Ну и про 2 года старую сказку о главном запоёшь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:40
Цитата:
Ну так что там не так, конкретно?
При чем тут оскорбления или плач?
Это узкопрофильная тема, про проводку..
Или опять не знаешь, но говоришь, лишь бы сказать?
Сыкымы:
Пффф
Пффф
Ну так что там не так, конкретно?
При чем тут оскорбления или плач?
Это узкопрофильная тема, про проводку..
Или опять не знаешь, но говоришь, лишь бы сказать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:41
Цитата:
Где там про проводку?
Ссылку то покажи..
Сыкымы:
Ну и про 2 года старую
Ну и про 2 года старую
Где там про проводку?
Ссылку то покажи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:42
В декабре 2019, меня вроде не было..
Опять привиделось?
Опять привиделось?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:44
Цитата:
Ну так и не лезь, не экономь на профессоналах. А то сбудется предсказание Электрона. Детей жалко и супругу твою - они-то не виноваты...
111:
Это узкопрофильная тема, про проводку..
Это узкопрофильная тема, про проводку..
Ну так и не лезь, не экономь на профессоналах. А то сбудется предсказание Электрона. Детей жалко и супругу твою - они-то не виноваты...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:45
Цитата:
И меня
Цитата:
Тебе - да
111:
В декабре 2019, меня вроде не было..
В декабре 2019, меня вроде не было..
И меня
Цитата:
111:
Опять привиделось?
Опять привиделось?
Тебе - да
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:46
Цитата:
Хм..
Ты сказал что все не так..
Ты скажи конкретно Что?
Какое Предсказание?
Ты как профессионал скажи, что из того Всё не так..
Сыкымы:
так и не лезь, не экономь на
так и не лезь, не экономь на
Хм..
Ты сказал что все не так..
Ты скажи конкретно Что?
Какое Предсказание?
Ты как профессионал скажи, что из того Всё не так..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:47
Цитата:
Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?
То есть ты не знаешь?
Но талдычишь?
Сыкымы:
Тебе - да
Тебе - да
Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?
То есть ты не знаешь?
Но талдычишь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:51
Цитата:
Я понимаю , что в этих ваших инстаграмах про такое не пишут и на ютюбах одно гуано показывают. Но гуглить тебя так и не научили?
111:
Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?
Так ты не можешь объяснить, что не так с проводкой?
Я понимаю , что в этих ваших инстаграмах про такое не пишут и на ютюбах одно гуано показывают. Но гуглить тебя так и не научили?
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&rlz=1C1ASUC_enKZ655KZ655&oq=%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83+%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.18309j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 23:56
Цитата:
Ты не понимаешь..
Что не так?
Сыкымы:
понимаю
понимаю
Ты не понимаешь..
Что не так?
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