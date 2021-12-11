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≡ Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43050
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 21:40
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В департаменте полиции Шымкента прошли увольнения и задержания после смерти мужчины на допросе. Случай расследует департамент специальных прокуроров.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6665
Re: Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла...
Отправлено: 11.12.21 - 21:40
#1
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друга держали в отделении больше трех часов без правозащитника"

Меня то в марте держали сутки, ломали..
Но правда психологически..
Я то уверен в своей правоте, нафин мне защитник..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23558
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 21:44
#2
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Цитата:
111:
Меня то в марте держали сутки, ломали..

Марик, в чём тебя - подозревали?... 8-) :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6665
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 21:57
#3
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Цитата:
drakon:
Марик, в чём тебя - подозревали?..

То что одни уголовники прирезали другого .
И главное меня к ним в камеру засунули..
Те сговорились..
Хорошо потерпевший сказал что не я, так бы 8 лет, за 4 колотые раны в грудь..
Статья 106 по моему, легче 107, модет наоборот..
Полицейские сами недоумевали, он меня в два раза огромнее и моложе..
Но ломали, посадили в этот, как его там приемник распределитель, трое суток не давали спать, у меня там крыша начала ехать..
Начинаю храпеть от усталости, а эти уголовники будят, каждые 5 минут..
Я засыпал прямо на допросах, там некоторые сердобольные дознаватели говорили мне на диван присесть, а не на стул без спинки посередине комнаты..
Спал одетым, в пуховике, на бетонном полу, и то почки прихватывало, холод, держался до после обеда...
Ну на операцию теперь надо на почки, боюсь что там сдохну..
А че поделать..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6665
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 22:00
#4
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Потому теперь не переношу ссоциально ответственных граждан, в любом исполнении..
Для них кончить человека, раз плюнуть, они просто довольны тем, что человека оговорили...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14670
Смерть костанайца после допроса в полиции: в Шымкент прибыла комиссия МВД
Отправлено: 11.12.21 - 22:05
#5
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Цитата:
111:
То что одни уголовники прирезали другого . И главное меня к ним в камеру засунули.. Те сговорились.. Хорошо потерпевший сказал что не я, так бы 8 лет, за 4 колотые раны в грудь.. Статья 106 по моему, легче 107, модет наоборот.. Полицейские сами недоумевали, он меня в два раза огромнее и моложе.. Но ломали, посадили в этот, как его там приемник распределитель, трое суток не давали спать, у меня там крыша начала ехать.. Начинаю храпеть от усталости, а эти уголовники будят, каждые 5 минут.. Я засыпал прямо на допросах, там некоторые сердобольные дознаватели говорили мне на диван присесть, а не на стул без спинки посередине комнаты.. Спал одетым, в пуховике, на бетонном полу, и то почки прихватывало, холод, держался до после обеда... Ну на операцию теперь надо на почки, боюсь что там сдохну.. А че поделать..


интересная истооия.
в каком году это было?
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