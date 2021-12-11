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≡ «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43050
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
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Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов, которые были собраны на костанайском заводе. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14670
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
#1
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почитал, какое то уродство.
низковат, узковат, шумоват.
для лиллипутов что ли.
зарядка usb-глупо,
вьезд и площадка для инвалидов которая занимает треть автобуса, вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске.
типа тех вагонов похоже тальго, где только людям размером с трехлетних детей с вещами типа партмоне можно ездить.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 16:37]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
572
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 17:30
#2
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Цитата:
alex_60:
почитал, какое то уродство. низковат, узковат, шумоват. для лиллипутов что ли. зарядка usb-глупо,


В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой листвы зелёной вяэь,весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4959
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 17:57
#3
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В последнее время одни хорошие новости, то объездную решили строить, вот автобусы пустили, видимо наелись чиновники, меньше воровать стали. Если депутаты ужесточат ответственность за коррупцию вплоть до отрубание голов, наших денег хватит для себя...
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
404
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 18:02
#4
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Народу не угодишь. Лучше старые, холодные с запахом выхлопа?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2266
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 18:52
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
вот автобусы пустили


Я думаю, это из серии: "...поддержим местного товаропроизводителя...". Если , помните лет 15-20 назад, владельцев магазинчиков ЗАСТАВЛЯЛИ приобретать алкогольную продукцию производства "АРАЙ", и налоговики даже вели параллельную отчётность: кто и насколько закупил водку производства "АРАЙ".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8347
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 19:08
#6
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Цитата:
- Этот автобус для села, а не для областного центра - он слишком маленькой вместимости, - поделился своими впечатлениями пассажир Виталий.

Источник:

Мне кажется, что компактные размеры наоборот преимущество такого автобуса,в разное время разный пассажиропоток,вечером и утром в час пик можно выпустить большой автобус,днём вот эти поменьше ,что бы воздух не катать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8347
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 19:17
#7
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Цитата:
ACROS:
Если , помните лет 15-20 назад, владельцев магазинчиков ЗАСТАВЛЯЛИ приобретать алкогольную продукцию производства "АРАЙ

Учёт с тетрадками по алкоголю был,но именно Арай никто не заставлял брать,её и так хорошо брали пока у них спирт вонючий не пошёл,вот на этом и закончилась империя "Арай"
Потом они пытались объяснить ,что это мол новая технология и где то там во Франции водку пьют исключительно с таким запахом,но было поздно,репутацию подмочили,а на рынке появился "Wimpex" со своими призами под крышечкой.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7962
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 19:31
#8
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На безрыбье и исузу, автобус... В коим то веке, впервые от сотворения незалэжности государство в нашем городишке решило вложиться в общественный транспорт... Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались... но как говорится, хотели как лучше, а получилось... исузу... узбекского производства.
Но если вспомнить, то еще на стадии тестирования перевозчики говорили о малой вместимости этой модели. Но кто поставщиков на переправе меняет?
Если как и обещали 100 штук выйдут на улицы, то будет заметно... иначе показушная стрельба из пушки по воробьям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8347
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 19:34
#9
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Цитата:
yudjin:
Я давно говорил

Цитата:
yudjin:
. Вот прислушались...

Скажем дружно, спасибо товарищу Юджину! :-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7962
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 19:44
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Скажем дружно, спасибо товарищу Юджину!

Ага, смотр лоб не разбей ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14670
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 19:56
#11
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Цитата:
ACROS:
это из серии: "...поддержим местного товаропроизводителя...".


однозначно.
правда узбекского как бы получилось.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14670
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 20:05
#12
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большого ума камер наставить,
шесть как бы, usb розетку,
но от этого он не станет
городским автобусом.
для Кустаная точно. мелковат.
одно название-автобус.
а по факту - профанация.
для уровня Тобыла может и подойдет.
хотя там тоже не карлики живут вроде.
кстати интересно город Тобыл.
там есть общественный городской
транспорт?
внутригородские автобусные маршруты например.
типа 5 магазин - Агромакс.
город же как никак.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 21:54]
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
694
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 21:48
#13
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Плохие автобусы. Чиновники никогда не покупают себе Матизы, ведь их возить будет. А что, по габаритам Архимед и Ахметов поместились бы там. Для себя они купят большие, комфортные автомобили. А народ пусть толпится, ездит стоя.
А так могли бы посмотреть опыт Европы, там большие, красивые, комфортные и современные автобусы ездят, за которые не стыдно перед гостями с других городов. Да хотя бы в Астану съездили, да посмотрели на автобусы Ивеко. Ну или в Алматы, какие там автобусы для города, как минимум

[Исправлено: arman_kst, 11.12.2021 - 21:50]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
758
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 21:56
#14
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Цитата:
arman_kst:
А что, по габаритам Архимед и Ахметов поместились бы там

они сегодня-завтра свалят, а нам придется помещаться... :-x
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