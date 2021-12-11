Отправлено: - 22:05

111:

То что одни уголовники прирезали другого . И главное меня к ним в камеру засунули.. Те сговорились.. Хорошо потерпевший сказал что не я, так бы 8 лет, за 4 колотые раны в грудь.. Статья 106 по моему, легче 107, модет наоборот.. Полицейские сами недоумевали, он меня в два раза огромнее и моложе.. Но ломали, посадили в этот, как его там приемник распределитель, трое суток не давали спать, у меня там крыша начала ехать.. Начинаю храпеть от усталости, а эти уголовники будят, каждые 5 минут.. Я засыпал прямо на допросах, там некоторые сердобольные дознаватели говорили мне на диван присесть, а не на стул без спинки посередине комнаты.. Спал одетым, в пуховике, на бетонном полу, и то почки прихватывало, холод, держался до после обеда... Ну на операцию теперь надо на почки, боюсь что там сдохну.. А че поделать..

Цитата:интересная истооия.в каком году это было?