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Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 10:58
Марку Твену приписывают авторство знаменитой фразы: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если ложь может быть частного характера и узкой сферы применения, то статистика определяет состояние отдельных отраслей и в целом государства, она является базой для дальнейшего планирования и развития. Соответственно, фальшивые цифры статистики выбивают из колеи все действия власти.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 10:58
///типа «салам алейкум» и «кайда барасын»,///
что то да, курс госязыка слабенький какой то.
что то да, курс госязыка слабенький какой то.
(Полноправные пользователи)
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- 107
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 11:51
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:01
///Эти «бойцы невидимого фронта» неплохо устроились, получая миллионные зарплаты с ежемесячными премиальными в размере оклада, плюс командировочные, бесплатный транспорт и жилье, плюс представительские и оздоровительные, плюс за лоббироание отдельных законов и поправок к ним.///
дармоеды.
ничего не решают,
только руки поднимают.
разогнать.
ничего при этом не изменится.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 12:11]
дармоеды.
ничего не решают,
только руки поднимают.
разогнать.
ничего при этом не изменится.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 12:11]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 7962
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:08
Цитата:
еще и взяточник на взяточнике
Выяснились детали задержания замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой
10 декабря чиновницу поместили в изолятор временного содержания после допроса. Ее подозревают в получении взятки.
По информации источников издания, Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев получили взятку в размере 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупки на установку в Атырау памятника Абаю Кунанбаеву.
Позже Рыскалиев явился с повинной, а Хаменову задержали и после допроса отправили в ИВС. Что касается памятника Абаю, то в прошлом году установить его предлагалось дважды - сначала во время сессии областного маслихата, затем рамках празднования 175-летия поэта.
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и депутаты поддержали идею, после чего прошла подготовка тендера. По предварительным данным, сумма договора - 150 миллионов тенге, и управление культуры успело провести первый транш.
По данным "Ак Жайык", сотрудники антикоррупционной службы будут ходатайствовать в следственном суде об аресте Хаменовой на два месяца. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима области 13 марта прошлого года. До этого была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан".
Издание напоминает, что в настоящее время судят двоих других заместителей акима Атырауской области: Нурлана Таубаева по обвинению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге и Кайрата Нурлыбаева по обвинению в том, что, будучи руководителем управления сельского хозяйства, он незаконно выделил 80-миллионную сельскохозяйственную субсидию.
alex_60:
дармоеды.
дармоеды.
еще и взяточник на взяточнике
Выяснились детали задержания замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой
10 декабря чиновницу поместили в изолятор временного содержания после допроса. Ее подозревают в получении взятки.
По информации источников издания, Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев получили взятку в размере 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупки на установку в Атырау памятника Абаю Кунанбаеву.
Позже Рыскалиев явился с повинной, а Хаменову задержали и после допроса отправили в ИВС. Что касается памятника Абаю, то в прошлом году установить его предлагалось дважды - сначала во время сессии областного маслихата, затем рамках празднования 175-летия поэта.
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и депутаты поддержали идею, после чего прошла подготовка тендера. По предварительным данным, сумма договора - 150 миллионов тенге, и управление культуры успело провести первый транш.
По данным "Ак Жайык", сотрудники антикоррупционной службы будут ходатайствовать в следственном суде об аресте Хаменовой на два месяца. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима области 13 марта прошлого года. До этого была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан".
Издание напоминает, что в настоящее время судят двоих других заместителей акима Атырауской области: Нурлана Таубаева по обвинению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге и Кайрата Нурлыбаева по обвинению в том, что, будучи руководителем управления сельского хозяйства, он незаконно выделил 80-миллионную сельскохозяйственную субсидию.
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:18
Цитата:
опг взяточников и коррупционеров во власти в акиматах.
yudjin:
Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев получили взятку в размере 4,5 миллиона тенге за заключение договора
Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев получили взятку в размере 4,5 миллиона тенге за заключение договора
опг взяточников и коррупционеров во власти в акиматах.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
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- 102
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:26
Цитата:
в любой стране такие уголки можно найти . так что не надо...
Alehander:
в любой стране такие уголки можно найти . так что не надо...
1
(Полноправные пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:47
На сколько помню, в деревнях хорошо голосовали, может сейчас уже нет...
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 12:53
Цитата:
в Сан-Марино точно нет.
свидетельствую.
YESNO:
в любой стране такие уголки можно найти . так что не надо...
в любой стране такие уголки можно найти . так что не надо...
в Сан-Марино точно нет.
свидетельствую.
Y
(Полноправные пользователи)
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- 22.05.12
- Сообщений:
- 102
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 13:15
Цитата:
возле акимата тоже
alex_60:
в Сан-Марино точно нет. свидетельствую.
в Сан-Марино точно нет. свидетельствую.
возле акимата тоже
(Полноправные пользователи)
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- 89
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 15:17
Цитата:
То есть это такое оправдание, что везде так? А может лучше гордились бы тем, что у нас не "так". Только вот нам до этого "така" как до Китая на четвереньках.
YESNO:
То есть это такое оправдание, что везде так? А может лучше гордились бы тем, что у нас не "так". Только вот нам до этого "така" как до Китая на четвереньках.
S
(Пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 21:36
"...в рядах депутатов появится совестливый человек, который потребует, чтобы их зарплата была равна средней по стране и каждый год индексировалась на уровень инфляции..." только тогда, когда у нас будут проведены честные и прямые выборы по одномандатным округам безо всяких партийных списков.
Наивно ожидать от парламента шагов в сторону народа, поскольку там заседают не народные депутаты, а партийные назначенцы, послушные и подотчётные исключительно своему партийному начальству.
Наивно ожидать от парламента шагов в сторону народа, поскольку там заседают не народные депутаты, а партийные назначенцы, послушные и подотчётные исключительно своему партийному начальству.
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