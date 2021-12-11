Отправлено: - 12:08

alex_60:

дармоеды.

Цитата:еще и взяточник на взяточникеВыяснились детали задержания замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой10 декабря чиновницу поместили в изолятор временного содержания после допроса. Ее подозревают в получении взятки.По информации источников издания, Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев получили взятку в размере 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупки на установку в Атырау памятника Абаю Кунанбаеву.Позже Рыскалиев явился с повинной, а Хаменову задержали и после допроса отправили в ИВС. Что касается памятника Абаю, то в прошлом году установить его предлагалось дважды - сначала во время сессии областного маслихата, затем рамках празднования 175-летия поэта.Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и депутаты поддержали идею, после чего прошла подготовка тендера. По предварительным данным, сумма договора - 150 миллионов тенге, и управление культуры успело провести первый транш.По данным "Ак Жайык", сотрудники антикоррупционной службы будут ходатайствовать в следственном суде об аресте Хаменовой на два месяца. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима области 13 марта прошлого года. До этого была депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан".Издание напоминает, что в настоящее время судят двоих других заместителей акима Атырауской области: Нурлана Таубаева по обвинению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге и Кайрата Нурлыбаева по обвинению в том, что, будучи руководителем управления сельского хозяйства, он незаконно выделил 80-миллионную сельскохозяйственную субсидию.