Отправлено: - 17:55

А вот ближе к жизни не марсоходов, а обычных школьников и их мам.В середине ноября у знакомой школьница залила ноутбук.Ну, позвонила, что делать уже поздно.Новый, чуть более года. Asus VivoBook 15 X512DA AMD Ryzen 5 3500U, 2.1 GHz, 4096 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080 IPSДевочка сама отнесла его в сервис.Ближайший.Ближайший сервис с дикарями подвального уровня его и ушатал.В школе часть занятий в здании, часть онлайн через сети.В некоторых школах раздали бесплатно планшеты нашего производства. Если бы ходила в своём районе, то возможно так и было бы.Но в Свиблово ей больше нравится школа.И в этой принято ноутбуки и полноценные системники.Выдали на время ноутбук в школе.В общем я как раз в Москве был в очередной раз.Встречаемся идем выбирать ноутбук.Ценники сейчас на приличные ноуты и учиться и поиграть с комфортом и большим выбором за 60 тыс рублей.За 50 тыс выбор ещё есть.Но к планке ниже 50 тысяч выбор сразу сильно становится буквально небольшим.В итоге остаётся ребенку учиться без мощных игрушек по наличию денег у мамы.И процессор не самый топовый И НЕ СВЕЖИЙ для ноутбуков.И не в крупном магазине.Там нет в наличии много чего вкусного вымели покупатели.Находим в небольшом компьютерном (по меркам Москвы) но с скидкой и предустановкой винды и пакет офиса и программ.За 40 тысяч берем HP 15.6 c качественным IPS и с тем же самым процессором Ryzen 5 3500U что был в прошлом Асусе, но он успел постареть на год.Только оперативки на борту уже 8 а не 4. Что хорошо.Можно ли было взять на R4300U или R5300U или соответствующий по тестам интел?... можно!Но на местах их выбора мало.А ценник заметно выше, вариант с DOS и без подарков в виде ПО.на убитый ASUS закажем MB но не с R5, а с R3 на борту.Всё, всем позорным троллям этой газеты можно собраться с мыслями (или методичками и сайтами помойками), и завизжать поросячье-кошачьим хором, почему не на российском процессоре, почему НР, пАчему не за 120 тыс рублей?