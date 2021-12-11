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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 15:29
Цитата:
В семье не поймут, с ножом, всю жизнь был крестьянином, а тут в интеллигенты подался..
Еще скажут и рюмками пиво пить..
elektron:
Вилька в левой рюке, тарелька посредине, а нож в правой.
Вилька в левой рюке, тарелька посредине, а нож в правой.
В семье не поймут, с ножом, всю жизнь был крестьянином, а тут в интеллигенты подался..
Еще скажут и рюмками пиво пить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 15:44
Цитата:
а, нищеброды.
YESNO:
схема простая- ипотечные программы , та же 7-20-25 .от 20% предоплата .
схема простая- ипотечные программы , та же 7-20-25 .от 20% предоплата .
а, нищеброды.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:07
Цитата:
Хахаха, смешной вы право, голубчик.
alex_60:
а, нищеброды
а, нищеброды
Хахаха, смешной вы право, голубчик.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:10
quote]YESNO: , голубчик.
оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?
оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:14
Цитата:
Если вы себя так позиционируете так это не моя вина. В себе копайтесь,голубчик
[Исправлено: YESNO, 11.12.2021 - 17:15]
alex_60:
оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?
оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?
Если вы себя так позиционируете так это не моя вина. В себе копайтесь,голубчик
[Исправлено: YESNO, 11.12.2021 - 17:15]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:23
человек не понимает, ну да ладно.
тоже наверное куб бетона оплатил под фундамент.
тоже наверное куб бетона оплатил под фундамент.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:37
Цитата:
По делу нужно писать. А так только как пузырьки в джакузе.
alex_60:
человек не понимает, ну да ладно
человек не понимает, ну да ладно
По делу нужно писать. А так только как пузырьки в джакузе.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:03
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:31
Цитата:
джакузе.
смешно.
правила написания слов
в русском языке на очень
низком уровне у тебя.
тройка поди по русскому.
о чем тогда вообще можно говорить.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 18:35]
YESNO:
джакузе
джакузе
джакузе.
смешно.
правила написания слов
в русском языке на очень
низком уровне у тебя.
тройка поди по русскому.
о чем тогда вообще можно говорить.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 18:35]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:33
Цитата:
непонятно, вид сзади надо.
а то как будто две.
111:
Взяли вот елку, 10 тысяч..
Взяли вот елку, 10 тысяч..
непонятно, вид сзади надо.
а то как будто две.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:49
Цитата:
Хаха. Снова и опять не по делу,спасибо что оценили мои знания.Поздравляю с понижением. С голубчика в субчики переведён с сегодняшнего дня.
alex_60:
низком уровне у тебя. тройка поди по русскому. о чем тогда вообще можно говорить.
низком уровне у тебя. тройка поди по русскому. о чем тогда вообще можно говорить.
Хаха. Снова и опять не по делу,спасибо что оценили мои знания.Поздравляю с понижением. С голубчика в субчики переведён с сегодняшнего дня.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:03
Россияне строят АЭС в Турции.
Беларусь запустила новую АЭС.
тоже Россия построила.
казалось бы что тут уже думать.
ближайшие друзья так сказать.
пример подают.
Казахстан думает. уже много лет.
впервые о создании АЭС в Казахстане заговорили ещё в 1997.
даже место позднее определили.
НАН не смог принять решение.
Теперь 2 уже два года говорит надо, но все на тормозах опять.
напоминает ситуацию что за 3о лет
не построили ни одного нового НПЗ.
в нефтегазовой стране.
все на том что досталось от СССР
существуем.
Беларусь запустила новую АЭС.
тоже Россия построила.
казалось бы что тут уже думать.
ближайшие друзья так сказать.
пример подают.
Казахстан думает. уже много лет.
впервые о создании АЭС в Казахстане заговорили ещё в 1997.
даже место позднее определили.
НАН не смог принять решение.
Теперь 2 уже два года говорит надо, но все на тормозах опять.
напоминает ситуацию что за 3о лет
не построили ни одного нового НПЗ.
в нефтегазовой стране.
все на том что досталось от СССР
существуем.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:08
Цитата:
Уже вторая, чтоли?...
111:
Взяли вот елку, 10 тысяч..
Взяли вот елку, 10 тысяч..
Уже вторая, чтоли?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:13
Цитата:
в каждую хату наверное.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 19:24]
drakon:
Уже вторая, чтоли?...
Уже вторая, чтоли?...
в каждую хату наверное.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 19:24]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:19
Участие американскихе компаний в индустриализации СССР способствовало укреплению мощи страны.
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