«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов, которые были собраны на костанайском заводе. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя. Читать новость
почитал, какое то уродство. низковат, узковат, шумоват. для лиллипутов что ли. зарядка usb-глупо, вьезд и площадка для инвалидов которая занимает треть автобуса, вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске. типа тех вагонов похоже тальго, где только людям размером с трехлетних детей с вещами типа партмоне можно ездить.
В последнее время одни хорошие новости, то объездную решили строить, вот автобусы пустили, видимо наелись чиновники, меньше воровать стали. Если депутаты ужесточат ответственность за коррупцию вплоть до отрубание голов, наших денег хватит для себя...
Я думаю, это из серии: "...поддержим местного товаропроизводителя...". Если , помните лет 15-20 назад, владельцев магазинчиков ЗАСТАВЛЯЛИ приобретать алкогольную продукцию производства "АРАЙ", и налоговики даже вели параллельную отчётность: кто и насколько закупил водку производства "АРАЙ".
Мне кажется, что компактные размеры наоборот преимущество такого автобуса,в разное время разный пассажиропоток,вечером и утром в час пик можно выпустить большой автобус,днём вот эти поменьше ,что бы воздух не катать.
ACROS: Если , помните лет 15-20 назад, владельцев магазинчиков ЗАСТАВЛЯЛИ приобретать алкогольную продукцию производства "АРАЙ
Учёт с тетрадками по алкоголю был,но именно Арай никто не заставлял брать,её и так хорошо брали пока у них спирт вонючий не пошёл,вот на этом и закончилась империя "Арай" Потом они пытались объяснить ,что это мол новая технология и где то там во Франции водку пьют исключительно с таким запахом,но было поздно,репутацию подмочили,а на рынке появился "Wimpex" со своими призами под крышечкой.
На безрыбье и исузу, автобус... В коим то веке, впервые от сотворения незалэжности государство в нашем городишке решило вложиться в общественный транспорт... Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались... но как говорится, хотели как лучше, а получилось... исузу... узбекского производства. Но если вспомнить, то еще на стадии тестирования перевозчики говорили о малой вместимости этой модели. Но кто поставщиков на переправе меняет? Если как и обещали 100 штук выйдут на улицы, то будет заметно... иначе показушная стрельба из пушки по воробьям.
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