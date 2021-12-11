Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...

Отправлено: - 19:31

На безрыбье и исузу, автобус... В коим то веке, впервые от сотворения незалэжности государство в нашем городишке решило вложиться в общественный транспорт... Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались... но как говорится, хотели как лучше, а получилось... исузу... узбекского производства.

Но если вспомнить, то еще на стадии тестирования перевозчики говорили о малой вместимости этой модели. Но кто поставщиков на переправе меняет?

Если как и обещали 100 штук выйдут на улицы, то будет заметно... иначе показушная стрельба из пушки по воробьям.