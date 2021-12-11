Отправлено: - 18:49

alex_60:

низком уровне у тебя. тройка поди по русскому. о чем тогда вообще можно говорить.

Цитата:Хаха. Снова и опять не по делу,спасибо что оценили мои знания.Поздравляю с понижением. С голубчика в субчики переведён с сегодняшнего дня.