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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 297 из 297«1...295296297
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 15:29
#4441
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Цитата:
elektron:
Вилька в левой рюке, тарелька посредине, а нож в правой.

В семье не поймут, с ножом, всю жизнь был крестьянином, а тут в интеллигенты подался..
Еще скажут и рюмками пиво пить..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 15:44
#4442
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Цитата:
YESNO:
схема простая- ипотечные программы , та же 7-20-25 .от 20% предоплата .


а, нищеброды.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:07
#4443
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Цитата:
alex_60:
а, нищеброды

Хахаха, смешной вы право, голубчик.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:10
#4444
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quote]YESNO: , голубчик.

оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:14
#4445
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Цитата:
alex_60:
оскорблять едой на форуме запрещено. ясно? YESNO?

Если вы себя так позиционируете так это не моя вина. В себе копайтесь,голубчик 8-)

[Исправлено: YESNO, 11.12.2021 - 17:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:23
#4446
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человек не понимает, ну да ладно.
тоже наверное куб бетона оплатил под фундамент.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 17:37
#4447
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Цитата:
alex_60:
человек не понимает, ну да ладно

По делу нужно писать. А так только как пузырьки в джакузе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:03
#4448
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Взяли вот елку, 10 тысяч..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:31
#4449
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Цитата:
YESNO:
джакузе



джакузе.
смешно.
правила написания слов
в русском языке на очень
низком уровне у тебя.
тройка поди по русскому.
о чем тогда вообще можно говорить.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 18:35]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:33
#4450
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Цитата:
111:
Взяли вот елку, 10 тысяч..


непонятно, вид сзади надо.
а то как будто две.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 18:49
#4451
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Цитата:
alex_60:
низком уровне у тебя. тройка поди по русскому. о чем тогда вообще можно говорить.

Хаха. Снова и опять не по делу,спасибо что оценили мои знания.Поздравляю с понижением. С голубчика в субчики переведён с сегодняшнего дня.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:03
#4452
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Россияне строят АЭС в Турции.
Беларусь запустила новую АЭС.
тоже Россия построила.
казалось бы что тут уже думать.
ближайшие друзья так сказать.
пример подают.
Казахстан думает. уже много лет.
впервые о создании АЭС в Казахстане заговорили ещё в 1997.
даже место позднее определили.
НАН не смог принять решение.
Теперь 2 уже два года говорит надо, но все на тормозах опять.
напоминает ситуацию что за 3о лет
не построили ни одного нового НПЗ.
в нефтегазовой стране.
все на том что досталось от СССР
существуем.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:08
#4453
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Цитата:
111:
Взяли вот елку, 10 тысяч..

Уже вторая, чтоли?... :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14662
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:13
#4454
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Цитата:
drakon:
Уже вторая, чтоли?...


в каждую хату наверное.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 19:24]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 19:19
#4455
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Участие американскихе компаний в индустриализации СССР способствовало укреплению мощи страны.
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