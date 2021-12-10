Отправлено: - 14:44

elektron:

И Серый волк может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно.

Цитата:Всё правильно, выше же указал, что топовые мировые производители на несколько поколений вперёд ушли от ЕАЭС.