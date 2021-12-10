Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43049
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд.
Читать новость
Читать новость
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:44
Цитата:
Всё правильно, выше же указал, что топовые мировые производители на несколько поколений вперёд ушли от ЕАЭС.
elektron:
И Серый волк может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно.
И Серый волк может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно.
Всё правильно, выше же указал, что топовые мировые производители на несколько поколений вперёд ушли от ЕАЭС.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:45
Цитата:
Гуглить можно по разному. Можно на русофобских помойках с устаревшими данными, а можно объективно и не позорясь прилюдно:
Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. В корабле Маска использовали российские детали
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 14:46]
Kairat stayer:
гуглите
гуглите
Гуглить можно по разному. Можно на русофобских помойках с устаревшими данными, а можно объективно и не позорясь прилюдно:
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 14:46]
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:55
Цитата:
Цитата:
Так сейчас чипов нет ни за какие деньги. Так что задорого это будет совсем не дорого.
elektron:
Да там всё развитие идёт, но только потому, что вопрос цены не стоит.
Да там всё развитие идёт, но только потому, что вопрос цены не стоит.
Цитата:
elektron:
Дорого выйдет
Дорого выйдет
Так сейчас чипов нет ни за какие деньги. Так что задорого это будет совсем не дорого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8290
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:05
Цитата:
Ну не то что ни за какие деньги, просто срок доставки, во всяком случае на фирме, где я работаю, от 80-ти недель, до двух лет. Пока запасы есть производим, но с опаской.
serg kost:
Так сейчас чипов нет ни за какие деньги. Так что задорого это будет совсем не дорого.
Так сейчас чипов нет ни за какие деньги. Так что задорого это будет совсем не дорого.
Ну не то что ни за какие деньги, просто срок доставки, во всяком случае на фирме, где я работаю, от 80-ти недель, до двух лет. Пока запасы есть производим, но с опаской.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:12
А что с ценами на чипы?
Пока прежние?
На какой срок остатков на вашем производстве? Многие предприятия уже остановили работу.
Пока прежние?
На какой срок остатков на вашем производстве? Многие предприятия уже остановили работу.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:16
Цитата:
Нет гарантии, что там правда написана. По стопам отстали навсегда скорее всего.
serg kost:
Нет гарантии, что там правда написана. По стопам отстали навсегда скорее всего.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:17
По производству чипов вернее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8290
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:21
Цитата:
Цены пока прежние, доставка вот не реальная, на полгода год хватит запасов. А там видно будет. И цена уже думаю будет играть второстепенную роль.
serg kost:
А что с ценами на чипы? Пока прежние?
А что с ценами на чипы? Пока прежние?
Цены пока прежние, доставка вот не реальная, на полгода год хватит запасов. А там видно будет. И цена уже думаю будет играть второстепенную роль.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:21
Цитата:
А где правду пишут сейчас?
В 2013 году многое делалось на Украине для Роскосмоса. Ну и в других странах.
После майдана и разрыва связей с поставщиками встал вопрос ребром о государственной безопасности России.
Наработки были, и заместили все по максимуму. Там не нужны мелкие нанометры.
В интернетах есть про долю китайских чипов в американском ВПК. Там вообще ахтунг по настоящее время.
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 15:25]
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 15:26]
Kairat stayer:
Нет гарантии, что там правда написана.
Нет гарантии, что там правда написана.
А где правду пишут сейчас?
В 2013 году многое делалось на Украине для Роскосмоса. Ну и в других странах.
После майдана и разрыва связей с поставщиками встал вопрос ребром о государственной безопасности России.
Наработки были, и заместили все по максимуму. Там не нужны мелкие нанометры.
В интернетах есть про долю китайских чипов в американском ВПК. Там вообще ахтунг по настоящее время.
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 15:25]
[Исправлено: serg kost, 11.12.2021 - 15:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 757
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:25
Цитата:
Опечатка?
serg kost:
В 1913 году
В 1913 году
Опечатка?
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 15:26
Ага, глаза устали от фотошопа за день. А руки сами по себе написали)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11783
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 17:13
Цитата:
Это просто заменитель. Ну такой обычный заменитель совсем примитивных форумных троллей с номерочками. Просто кожзам у этого заменителя чуть лучше и без номерочка. А методичка вся та-же самая, засаленная с враньём и методами "А у вас плохо и ты сам плохой".
Даже не стоит рассматривать русофобскую бредятину экземпляра, который вообще не умеет пользоваться поиском, ну кроме пары сайтов для русофобов и данных из методички.
Нормальный человек полезет искать данные на ресурсах публикующих техническую информацию, а не бред сивой кобылы в стиле журнала Крестьянка, в котором иногда публикуют о микросхемах и космосе.
Глупо опровергать полнейшую бредятину. Про чипы в Зеленограде, когда у тебя на столе лежат выпущенные здесь, и в стойках трудятся в огромном количестве с линейками ИБП порядка мощностей от 0,5 мегаватта до 1.2мВт.
serg kost:
Гуглить можно по разному. Можно на русофобских помойках с устаревшими данными, а можно объективно и не позорясь прилюдно:
Гуглить можно по разному. Можно на русофобских помойках с устаревшими данными, а можно объективно и не позорясь прилюдно:
Это просто заменитель. Ну такой обычный заменитель совсем примитивных форумных троллей с номерочками. Просто кожзам у этого заменителя чуть лучше и без номерочка. А методичка вся та-же самая, засаленная с враньём и методами "А у вас плохо и ты сам плохой".
Даже не стоит рассматривать русофобскую бредятину экземпляра, который вообще не умеет пользоваться поиском, ну кроме пары сайтов для русофобов и данных из методички.
Нормальный человек полезет искать данные на ресурсах публикующих техническую информацию, а не бред сивой кобылы в стиле журнала Крестьянка, в котором иногда публикуют о микросхемах и космосе.
Глупо опровергать полнейшую бредятину. Про чипы в Зеленограде, когда у тебя на столе лежат выпущенные здесь, и в стойках трудятся в огромном количестве с линейками ИБП порядка мощностей от 0,5 мегаватта до 1.2мВт.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14656
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 17:16
не пойму причем в теме про чипы
курьер по доставке конденсаторов для блоков питания.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 17:17]
курьер по доставке конденсаторов для блоков питания.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 17:17]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать