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«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
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