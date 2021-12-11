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≡ «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43049
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
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Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов, которые были собраны на костанайском заводе. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14656
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
#1
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почитал, какое то уродство.
низковат, узковат, шумоват.
для лиллипутов что ли.
зарядка usb-глупо,
вьезд и площадка для инвалидов которая занимает треть автобуса, вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске.
типа тех вагонов похоже тальго, где только людям размером с трехлетних детей с вещами типа партмоне можно ездить.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 16:37]
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