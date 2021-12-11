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Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое удостоверение личности
Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое удостоверение личности
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