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≡ Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое удостоверение личности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43049
Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое удостоверение личности
Отправлено: 11.12.21 - 13:50
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Этот сервис доступен уже в 13 аэропортах страны. К списку городов, в аэропорту которых можно использовать цифровое удостоверение личности, добавились Усть-Каменогорск, Семей и Костанай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14656
Re: Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое...
Отправлено: 11.12.21 - 13:50
#1
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///Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.///

в этом вся и суть.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
757
Re: Ещё в трёх аэропортах Казахстана можно использовать цифровое...
Отправлено: 11.12.21 - 16:11
#2
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В чем прикол, до сих пор не понятно
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