Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С-СВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43047
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд.
Читать новость

s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
682
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 13:41
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Самая прогрессивная топология, освоенная отечественными производителями полупроводников – 90 нм.

А сколько нм имеют чипы в автомобилях?
А насколько капризны и недолговечны чипы менее 90 нм в условиях нашего климата с перепадом температур от -40 до +60-70 (на солнце)?
Может и 90 нм хватит?
А если ещё убрать всякие ненужные приблуды, то и самих чипов понадобится меньше.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 13:51
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
А сколько нм имеют чипы в автомобилях? А насколько капризны и недолговечны чипы менее 90 нм в условиях нашего климата с перепадом температур от -40 до +60-70 (на солнце)? Может и 90 нм хватит? А если ещё убрать всякие ненужные приблуды, то и самих чипов понадобится меньше.


Речь за авто в заметке идёт. Опять же, на топовые автомобили их производители не разрешат ставить эти чипы, крупноузловая сборка, машино комплекты поставляются. Автомобили производимые в ЕАЭС можно, мелкоузловой.

В целом по производству чипов используемых в космической, оборонной и других технологичных отраслях от мировых топовых производителей мы отстали на несколько поколений.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14649
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 13:57
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну чё, бреханул или скриншоты спецификаций скинуть


да ладно, поверю на слово.
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
682
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:04
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В целом по производству чипов используемых в космической, оборонной и других технологичных отраслях от мировых топовых производителей мы отстали на несколько поколений.

В смысле?!
В оборонной и космической отраслях как раз и используются чипы с размером транзисторов не менее 90-130 нм. Как более устойчивые к механическим и радиационным нагрузкам, в отличие от более мелких транзисторов.
И в этих чипах совсем другие понятия о технологичности, и понятие "размер" там часто не имеет значения.
Российские космос и военка практически полностью на своих чипах. Кто скажет, что эти отрасли промышленности отсталые?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:13
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
В смысле?!


Цитата:
serg kost:
А сколько нм имеют чипы в автомобилях?


Цитата:
Kairat stayer:
Речь за авто в заметке идёт. Опять же, на топовые автомобили их производители не разрешат ставить эти чипы, крупноузловая сборка, машино комплекты поставляются.


По авто, у японцев, немцев требования предъявляемые качеству очень высокие. Например Land Cruiser где то может собираться, крупноузловой сборкой из машинокомплектов, ихние специалисты контролируют изготовление.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:14
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
В оборонной и космической отраслях как раз и используются чипы с размером транзисторов не менее 90-130 нм. Как более устойчивые к механическим и радиационным нагрузкам, в отличие от более мелких транзисторов.


Да, более устойчивые, робот Федор примером может служить. Косманавты его предметом типа молотка били и в чувство приводили.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:21
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Российские космос и военка практически полностью на своих чипах. Кто скажет, что эти отрасли промышленности отсталые?


Дмитрий Рогозин еенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» говорил в 2018 году, на форуме обсуждали ранее.

Д. Рогозин: Доля современного оборудования на предприятиях «Роскосмоса» составляет не более 13%, заявил Рогозин. Однако, уверен он, «это вопрос только денег» и не помешает госкорпорации подняться...

Подробнее на РБК:
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
682
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:22
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на каких чипах космонавты с роботом в космос улетели?
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
682
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:24
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Доля современного оборудования на предприятиях «Роскосмоса» составляет не более 13%, заявил Рогозин.

А где там про чипы?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:28
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
А на каких чипах космонавты с роботом в космос улетели?


Сами изготовили робота полностью, поэтому недоделанный получился.Цитата:
serg kost:
А где там про чипы?


В 87% устаревщих разработках со времен СССР.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2412
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:32
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В 87% устаревщих разработках со времен СССР.


В 2013 году отмечали, что космические аппараты на 75% состоят из импортных комплектующих, а 2018 устарели, сейчас на покупку ряда высокотехнологических комплектующих ещё санкции ввели, запретили, гуглите.

За 2013 год здесь:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8286
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 11.12.21 - 14:33
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, более устойчивые, робот Федор примером может служить.

Это уже конечное изделие. С технологией микро чипов мало, что общего имеет.

Цитата:
serg kost:
Российские космос и военка практически полностью на своих чипах. Кто скажет, что эти отрасли промышленности отсталые?

Да там всё развитие идёт, но только потому, что вопрос цены не стоит. А что бы сделать производство в потребительской электронике конкурентноспособным, одними технологиями не выйти на рынок. Как и с вакциной, разработать разработали, а мощностей и возможностей для производства нет, или не было.

И Серый может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно. Иначе США тоже бы производили свои разработки на своей территории. А про Казахстан вообще молчу. Когда на заводе по производству планшетов, мешки на выхлопе.
:lol:
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: elektron, serg kost, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS