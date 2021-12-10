Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд. Читать новость
А сколько нм имеют чипы в автомобилях? А насколько капризны и недолговечны чипы менее 90 нм в условиях нашего климата с перепадом температур от -40 до +60-70 (на солнце)? Может и 90 нм хватит? А если ещё убрать всякие ненужные приблуды, то и самих чипов понадобится меньше.
serg kost: А сколько нм имеют чипы в автомобилях? А насколько капризны и недолговечны чипы менее 90 нм в условиях нашего климата с перепадом температур от -40 до +60-70 (на солнце)? Может и 90 нм хватит? А если ещё убрать всякие ненужные приблуды, то и самих чипов понадобится меньше.
Речь за авто в заметке идёт. Опять же, на топовые автомобили их производители не разрешат ставить эти чипы, крупноузловая сборка, машино комплекты поставляются. Автомобили производимые в ЕАЭС можно, мелкоузловой.
В целом по производству чипов используемых в космической, оборонной и других технологичных отраслях от мировых топовых производителей мы отстали на несколько поколений.
Kairat stayer: В целом по производству чипов используемых в космической, оборонной и других технологичных отраслях от мировых топовых производителей мы отстали на несколько поколений.
В смысле?! В оборонной и космической отраслях как раз и используются чипы с размером транзисторов не менее 90-130 нм. Как более устойчивые к механическим и радиационным нагрузкам, в отличие от более мелких транзисторов. И в этих чипах совсем другие понятия о технологичности, и понятие "размер" там часто не имеет значения. Российские космос и военка практически полностью на своих чипах. Кто скажет, что эти отрасли промышленности отсталые?
Kairat stayer: Речь за авто в заметке идёт. Опять же, на топовые автомобили их производители не разрешат ставить эти чипы, крупноузловая сборка, машино комплекты поставляются.
По авто, у японцев, немцев требования предъявляемые качеству очень высокие. Например Land Cruiser где то может собираться, крупноузловой сборкой из машинокомплектов, ихние специалисты контролируют изготовление.
serg kost: В оборонной и космической отраслях как раз и используются чипы с размером транзисторов не менее 90-130 нм. Как более устойчивые к механическим и радиационным нагрузкам, в отличие от более мелких транзисторов.
Да, более устойчивые, робот Федор примером может служить. Косманавты его предметом типа молотка били и в чувство приводили.
Kairat stayer: В 87% устаревщих разработках со времен СССР.
В 2013 году отмечали, что космические аппараты на 75% состоят из импортных комплектующих, а 2018 устарели, сейчас на покупку ряда высокотехнологических комплектующих ещё санкции ввели, запретили, гуглите.
Kairat stayer: Да, более устойчивые, робот Федор примером может служить.
Это уже конечное изделие. С технологией микро чипов мало, что общего имеет.
Цитата:
serg kost: Российские космос и военка практически полностью на своих чипах. Кто скажет, что эти отрасли промышленности отсталые?
Да там всё развитие идёт, но только потому, что вопрос цены не стоит. А что бы сделать производство в потребительской электронике конкурентноспособным, одними технологиями не выйти на рынок. Как и с вакциной, разработать разработали, а мощностей и возможностей для производства нет, или не было.
И Серый может писать, что угодно, этих возможностей пока у России нет и вряд ли будут. Дорого выйдет и не конкурентоспособно. Иначе США тоже бы производили свои разработки на своей территории. А про Казахстан вообще молчу. Когда на заводе по производству планшетов, мешки на выхлопе.
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