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≡ Ревакцинация Pfizer: казахстанцы не получат свободный въезд в Европу и США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43047
Ревакцинация Pfizer: казахстанцы не получат свободный въезд в Европу и США
Отправлено: 11.12.21 - 14:24
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Ревакцинация препаратом Pfizer не даст возможность казахстанцам свободно въезжать в страны Западной Европы и Северной Америки. Поскольку человек, ревакцинированный препаратом Pfizer, не будет считаться вакцинированным им.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6645
Re: Ревакцинация Pfizer: казахстанцы не получат свободный въезд...
Отправлено: 11.12.21 - 14:24
#1
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Жаль..
Хотел съездить..
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