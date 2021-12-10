Отправлено: - 13:51

serg kost:

А сколько нм имеют чипы в автомобилях? А насколько капризны и недолговечны чипы менее 90 нм в условиях нашего климата с перепадом температур от -40 до +60-70 (на солнце)? Может и 90 нм хватит? А если ещё убрать всякие ненужные приблуды, то и самих чипов понадобится меньше.

Цитата:Речь за авто в заметке идёт. Опять же, на топовые автомобили их производители не разрешат ставить эти чипы, крупноузловая сборка, машино комплекты поставляются. Автомобили производимые в ЕАЭС можно, мелкоузловой.В целом по производству чипов используемых в космической, оборонной и других технологичных отраслях от мировых топовых производителей мы отстали на несколько поколений.