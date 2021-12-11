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≡ О дорожной службе замолвим ещё раз слово
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43047
О дорожной службе замолвим ещё раз слово
Отправлено: 11.12.21 - 12:54
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Давече была где то статья о службе дорожной Федоровского "края"... Вроде как молодцы и машинки без песка трассу посыпали, но это они просто за песком ехали, как выяснилось... Так вот хотел спросить, когда эта машинка ехавшая за песком, в конце концов его наберёт и посыпит дорогу?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6645
Re: О дорожной службе замолвим ещё раз слово
Отправлено: 11.12.21 - 12:54
#1
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Красивые степи там, вплоть до Кенерала..
Правда дорога помню от Федоровки до первого Чандака была ужасной, но ее тогда начали делать, сделали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6645
Re: О дорожной службе замолвим ещё раз слово
Отправлено: 11.12.21 - 12:56
#2
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Помню что Ленино проезжали, не могу найти по карте.
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
88
Re: О дорожной службе замолвим ещё раз слово
Отправлено: 11.12.21 - 14:12
#3
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Дорогу то сделали, до Ленино(Заозерное оно что ли по Яндексу) по прямой дорога на 4+ А вот каток там реальный, особенно от Чандака.
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