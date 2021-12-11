Отправлено: - 12:54

Давече была где то статья о службе дорожной Федоровского "края"... Вроде как молодцы и машинки без песка трассу посыпали, но это они просто за песком ехали, как выяснилось... Так вот хотел спросить, когда эта машинка ехавшая за песком, в конце концов его наберёт и посыпит дорогу?