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Марку Твену приписывают авторство знаменитой фразы: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если ложь может быть частного характера и узкой сферы применения, то статистика определяет состояние отдельных отраслей и в целом государства, она является базой для дальнейшего планирования и развития. Соответственно, фальшивые цифры статистики выбивают из колеи все действия власти.