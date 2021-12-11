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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43042
Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 10:58
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Марку Твену приписывают авторство знаменитой фразы: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если ложь может быть частного характера и узкой сферы применения, то статистика определяет состояние отдельных отраслей и в целом государства, она является базой для дальнейшего планирования и развития. Соответственно, фальшивые цифры статистики выбивают из колеи все действия власти.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14637
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лукавая липовая статистика
Отправлено: 11.12.21 - 10:58
#1
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///типа «салам алейкум» и «кайда барасын»,///

что то да, курс госязыка слабенький какой то.
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