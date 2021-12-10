Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд. Читать новость
Нее. Ща прибежит Один из Тех и скажет, что мы производили же планшеты, что для нас какие то микрочипы... Как представлю сколько ярдов можно распилить Знать бы где и когда пилить начнут. Может абайка если что курсанет
elektron: Согласно путевизиру, абсолютно несовместимые технологии с
Смотрящие пропагандон ТВ гарантированно вырабатывают ЯЗВУ. Она вам нужна для коллекции?
Потнятно, что бестолковоые животные с номерочками тут отметиться обязаны, но вам есть что напсать по существу?
А не хочет ли этот Токаев объяснить как он собрался конкурировать с огромными гигантами кремниевой империи в Сингапуре и Тайване? Там мало разрабов, там в основном фабрика клонов. Может ли он сказать, что вчера обгрызвавшие деревья коррумпированные дикари в акунамататае костаная-аркалыко-тобылов сейчас вам вывалят микросхемы на технологии 7нм?
Для кого вообще эта песня рассчитана?
Я работаю в этой отрасли. Я её знаю. Кому он вообще что хотел сказать?
Господин Токаев. Сначала создают.
Создают не дикарей, обгрызающих последние сохранившиеся деревья в городе Кустанае (костанае)
Создают климат для развития.
Создают условия для развития.
Создают базу приглашения специалистов в оазисы науки, культуры... КУЛЬТУРЫ!!! и лучшие места.
Создают острова стабильности.
Создают потенциал.
Создают ФИЗТЕХи, где выращиваются кадры.
Создают для них среду обитания, ибо не будут они в этом днище, уедут 100%!
Вы, гражданин Токаев - пустозвон, если не создадите реально этого, а не имитации и пустозвонские призывы!
Вы наверное забыли, что в вашей стране были специалисты.
И они прочитают это ваше пустозвонство как любую схему Бетакама или стойки защиты реактора.
И тут понять пустозвонство не нужно даже шамана уровнем 12 млн транзисторов на кристале.
Тут достаточно банального КТ315И
Вы бездельник господин Токаев. И пустозвон, пока не создадите инфраструктуры для своих озвученных слов.
Представляю. Сейчас лидеры мировой индустрии компонентов приехали в Костанай..... Увидели огрызанные НЕместными (ПРИЕЗЖИМИ ЧУЖИМИ) чинушами останки деревьев на улицах. Увидели трэшак ободранных труб в каждом дворе и кучи мусора. Увидели полупогибший общественнй транспорт. Жуткие улицы, одичалое население, диких приезжих чиновников с своеобразным миропониманием города в который они попали. Разрушенные предприятия... помониторили ономастию, посетили образцовый город Тобыл... в котором нет ни одного автобуса и канализации.
И решили вот она!
Пропадает величайшая возможность! Перенести сюда высокотехнологичные чистые производства. Тут то точно попрёт!
Уважаемый господин Токаев. Я конечно очень понимаю на какую аудиторию нацелены ваши спичи.
Но можно вот тут посмотреть, без технологий 7нм, и даже без 12нм.
Вообще без нм.
Просто посмотерь о дикарях и цивилизации.
ВОТ ТУТ:
А потом приехать в Рудный потихоньку. в Кустанай и в это типа город Тобыл.
Без сопровождаюзих мошенников акимата, кто их считал.
Без свиты. Реально посмотреть на эту дикость глазами жителя. И глазами специалиста.
Смешно будет! Ну по крайней мере очень смешно А при желании можно поменять. Ну правда, честное слово. можно!
Для меня наверное) нам AMD частенько отправляет прототипы своих флагманских чипов еще до появления в новостях, чтобы мы их протестили на наших видеотранскодерах и ESXI хостах. Можем и казахстанские потестировать
Серый волк: Создают ФИЗТЕХи, где выращиваются кадры. Создают для них среду обитания, ибо не будут они в этом днище, уедут 100%!
Да уж, опять акунуматы! Один из лучщих научных центров и единственный ВУЗ входящий в мировой топ 100 МФТИ (Московский физико-технически институт) обучающий айти специалистов США внесли в санкционный список. Не будет взаимодействия с иностранными коллегами, доступа к современным технологиям, под вопросом коммерческие проекты, в том числе и оборонные заказы, затруднит подготовку кибер специалисто и.т.д. Кстати МФТИ 2 место среди всех ВУЗ занимает, соответственно 1 по подготовке айти специалистов. Специалисты МФТИ теперь уедут в другие страны, где есть возможность развиваться.
olegggon: Там нанометрами измеряется. 4 нанометра по-моему флагманские чипы кажется. И вот так, просто сделают производство у нас, да ни за что. Планшеты мы уже собирали. Все знают, что из этого получилось. TSMC и Samsung это лидеры на года и десятилетия, а мы - это нереально.
TSMC выпускет чипы по нормам 5 нм и готовит переход к 3 нм, точнее в 2022 году.
В заметке от 22 ноября 2021 года отмечают (ссылка ниже):
Минпромторг профинансирует разработку отечественного оборудования для производства чипов по топологии 130-65 нм до 2026 г., которая считалась передовой почти два десятка лет назад. На эти цели выделено 5,7 млрд руб., которые достанутся «Зеленоградскому нанотехнологическому центру» – других желающих не нашлось.
Других желающих не нашлось и где же ваши супер специалисты и другие грамотеи, которые проживают в научных городках, работают научных центрах, ВУЗ-ах и.т.д.
Ниже по ссылке также отмечено, цитирую: По данным источника «Коммерсанта», близкого к Минпромторгу, в России не выпускается оборудование для фотолитографии, а его приобретение за рубежом затрудняют санкции. Самая прогрессивная топология, освоенная отечественными производителями полупроводников – 90 нм.
Kairat stayer: Один из лучщих научных центров и единственный ВУЗ входящий в мировой топ 100 МФТИ (Московский физико-технически институт) обучающий айти специалистов США внесли в санкционный список. Не будет взаимодействия с иностранными коллегами, доступа к современным технологиям, под вопросом коммерческие проекты, в том числе и оборонные заказы, затруднит подготовку кибер специалисто и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer: По данным источника «Коммерсанта», близкого к Минпромторгу, в России не выпускается оборудование для фотолитографии, а его приобретение за рубежом затрудняют санкции. Самая прогрессивная топология, освоенная отечественными производителями полупроводников – 90 нм.
Цитата:
Серый волк: Создают климат для развития. Создают условия для развития. Создают базу приглашения специалистов в оазисы науки, культуры... КУЛЬТУРЫ!!! и лучшие места. Создают острова стабильности. Создают потенциал.
Вот вам культура, условия, потенциал, стабильность, развитие, перспективы и.т.д.
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