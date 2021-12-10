Отправлено: - 00:30

elektron: Согласно путевизиру, абсолютно несовместимые технологии с

Цитата:Смотрящие пропагандон ТВ гарантированно вырабатывают ЯЗВУ.Она вам нужна для коллекции?Потнятно, что бестолковоые животные с номерочками тут отметиться обязаны, но вам есть что напсать по существу?А не хочет ли этот Токаев объяснить как он собрался конкурировать с огромными гигантами кремниевой империи в Сингапуре и Тайване?Там мало разрабов, там в основном фабрика клонов.Может ли он сказать, что вчера обгрызвавшие деревья коррумпированные дикари в акунамататае костаная-аркалыко-тобылов сейчас вам вывалят микросхемы на технологии 7нм?Для кого вообще эта песня рассчитана?Я работаю в этой отрасли.Я её знаю.Кому он вообще что хотел сказать?Господин Токаев. Сначала создают.Создают не дикарей, обгрызающих последние сохранившиеся деревья в городе Кустанае (костанае)Создают климат для развития.Создают условия для развития.Создают базу приглашения специалистов в оазисы науки, культуры... КУЛЬТУРЫ!!! и лучшие места.Создают острова стабильности.Создают потенциал.Создают ФИЗТЕХи, где выращиваются кадры.Создают для них среду обитания, ибо не будут они в этом днище, уедут 100%!Вы, гражданин Токаев - пустозвон, если не создадите реально этого, а не имитации и пустозвонские призывы!Вы наверное забыли, что в вашей стране были специалисты.И они прочитают это ваше пустозвонство как любую схему Бетакама или стойки защиты реактора.И тут понять пустозвонство не нужно даже шамана уровнем 12 млн транзисторов на кристале.Тут достаточно банального КТ315ИВы бездельник господин Токаев.И пустозвон, пока не создадите инфраструктуры для своих озвученных слов.