Отправлено: - 00:22

111:

Мало ли что там у них написано, лучше не заморачиваться..

111:

У них в каждом документе что то там есть, непонятное для иностранцев..

Цитата:Ну написанное же пишут чтоб прочесть, же! А иначе как?Заморачиваться, это пока буквы в букваре учишь, дальше проше будет-читать научишься!Цитата:У меня как раз, тот случай. Иностранец интересуется, нужно яму распонятить. Чтоб понял.