Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О статистике, реновации и влиянии духа графа Потемкина в современности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43041
О статистике, реновации и влиянии духа графа Потемкина в современности
Отправлено: 10.12.21 - 22:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разглядывая ныне новости мира, обнаружил новость вполне себе приятную новость и даже внушающую оптимизм. Уже растиражированную различными СМИ. И это немного-нимало как документ \"О принятии Программы реновации жилищного фонда города Костаная на 2022-2025 годы в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы\"
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6632
Re: О статистике, реновации и влиянии духа графа Потемкина в...
Отправлено: 10.12.21 - 22:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало ли что там у них написано, лучше не заморачиваться..
У них в каждом документе что то там есть, непонятное для иностранцев..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
434
Re: О статистике, реновации и влиянии духа графа Потемкина в...
Отправлено: 11.12.21 - 00:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мало ли что там у них написано, лучше не заморачиваться..

Ну написанное же пишут чтоб прочесть, же! А иначе как?
Заморачиваться, это пока буквы в букваре учишь, дальше проше будет-читать научишься!
Цитата:
111:
У них в каждом документе что то там есть, непонятное для иностранцев..

У меня как раз, тот случай. Иностранец интересуется, нужно яму распонятить. Чтоб понял.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6632
О статистике, реновации и влиянии духа графа Потемкина в современности
Отправлено: 11.12.21 - 01:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
написанное же пишут чтоб прочесть, же!

Это нужно где то же поосесть, просто так то оно не написано нигде, хотя да, интересно, вме таки..
Куда делись..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS