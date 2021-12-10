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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14399
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:22
#4396
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Цитата:
111:
О, свинина мясо по казахски..

Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:26
#4397
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Цитата:
abaika95:
Ну а этот отрывок всем известен


к чему тут выставлять кино.
а, понял.
111 салат от кухарки, а ты кино.
конкуренция типа.
два в одном лице.
стерео.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:32
#4398
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Цитата:
maxsaf:
Жарили, помешивая в сторону Мекки?


У меня Мекка всегда со мной...
А потому халяль..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14399
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:40
#4399
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Цитата:
alex_60:
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа.

Кто лучше забалтывать умеет :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:43
#4400
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Цитата:
maxsaf:
Кто лучше забалтывать умеет


два сапога пара.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:45
#4401
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а где продолжение "кино"?
салаты, беЖи, пиво в конце концов?
ремонт машины абайка95, которая всегда в ремонте, типа.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:47
#4402
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Цитата:
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)

Иди, иди. А то не успеешь.
Смотри - обкокишся.
Сублиматор... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:59
#4403
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Цитата:
abaika95:
Раньше же не парились

Протестую!
Как это! Парились, паряться и, надеюсь, будут париться...
Баня, это, панимаш, баня!
Кстати, вопрос. Есть русская баня, есть финская сауна, есть турецкий хамам.
Это чё, получается, омериканци, казахи и окраЙнци, не мылись, вабще!?
Хотя, нет. У омериканцевъ же есть душ и бидэ.
Цитата:
abaika95:
Надо памятник в виде танка? Ай целый танк и закинем дешевле будет Потом если надо будет движок вставим и поедет))

Ныне сейчас сложнее гораздо. Тут думки, должен ли быть памятник-стоячий, сидячий или конячий. Должен ли батыр сидеть на лошади иди лошадь должна быть под батыром. Красить только лошадь в розовый цвет или еще и батыра.
Прям мысли не можут собрать вкучу, а тут еще и ономасты одолевают.
Цитата:
abaika95:
Империи так и разваливались У России есть великая возможность разойтись мирно Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить

Насчет Омериканской империи от тебя какой прогноз. Им сколько лет загнивать, или только до следущего понедельника, существовать.
Озвучь свой совет для Омерики, о великий Шаман, умывальников, начальник!
Цитата:
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)

Дракон, ты куда Аблайку спослал? Он оттуда как выберется, ты об этом подумал!?
Цитата:
abaika95:
Убей врага! Запори! Заколи! Задуши!

Видать, всежтаки вчера наказали начальство болезного. За вчерашний конфуз изза лени и нежелания чесно писать что в методичке пишут. Вишь как надрывается сегодни.
Вот что значит, нефинансовая мотивация.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:01
#4404
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Цитата:
alex_60:
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа. два в одном лице. стерео.

Да у нас треумират с тобой
Бред.кухня.кино
Цитата:
drakon:
Иди, иди. А то не успеешь. Смотри - обкокишся.

Уже))
Вот прям на этот комментарий)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:01
#4405
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Цитата:
maxsaf:
Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки?


причем тут Мекка?
там православные, крещеные.
и такое творят.
сейчас идет пост у православных, рождественский, до 6 января.
и тут такое каждую ночь.
не понимаю.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 00:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:02
#4406
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О дон погремух проснулся
Ну я же говорил
Только препозднилася она седня
Видать отдыхали)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:05
#4407
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Алекс ком цумир
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)
Или запрет есть на спрос?)/
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:05
#4408
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Цитата:
abaika95:
треумират


хаха.
сами помирайте, я поживу.
или язык русский учите.
государственный.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:08
#4409
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Цитата:
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)

Цитата:
abaika95:
Но у меня походу уже всё))

абайка, я же тебе - говорил, смотри,
не успеешь... :lol: :oops:
Обкокился?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:08
#4410
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Цитата:
abaika95:
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)


//Все подружки по парам в тишине разбрелися///
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