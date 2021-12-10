Отправлено: - 23:59

abaika95:

Раньше же не парились

abaika95:

Надо памятник в виде танка? Ай целый танк и закинем дешевле будет Потом если надо будет движок вставим и поедет))

abaika95:

Империи так и разваливались У России есть великая возможность разойтись мирно Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить

abaika95:

Я тебя распечатал и иду куда надо)

abaika95:

Убей врага! Запори! Заколи! Задуши!

Цитата:Протестую!Как это! Парились, паряться и, надеюсь, будут париться...Баня, это, панимаш, баня!Кстати, вопрос. Есть русская баня, есть финская сауна, есть турецкий хамам.Это чё, получается, омериканци, казахи и окраЙнци, не мылись, вабще!?Хотя, нет. У омериканцевъ же есть душ и бидэ.Цитата:Ныне сейчас сложнее гораздо. Тут думки, должен ли быть памятник-стоячий, сидячий или конячий. Должен ли батыр сидеть на лошади иди лошадь должна быть под батыром. Красить только лошадь в розовый цвет или еще и батыра.Прям мысли не можут собрать вкучу, а тут еще и ономасты одолевают.Цитата:Насчет Омериканской империи от тебя какой прогноз. Им сколько лет загнивать, или только до следущего понедельника, существовать.Озвучь свой совет для Омерики, о великий Шаман, умывальников, начальник!Цитата:Дракон, ты куда Аблайку спослал? Он оттуда как выберется, ты об этом подумал!?Цитата:Видать, всежтаки вчера наказали начальство болезного. За вчерашний конфуз изза лени и нежелания чесно писать что в методичке пишут. Вишь как надрывается сегодни.Вот что значит, нефинансовая мотивация.