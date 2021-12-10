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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:22
Цитата:
Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки?
111:
О, свинина мясо по казахски..
О, свинина мясо по казахски..
Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:26
Цитата:
к чему тут выставлять кино.
а, понял.
111 салат от кухарки, а ты кино.
конкуренция типа.
два в одном лице.
стерео.
abaika95:
Ну а этот отрывок всем известен
Ну а этот отрывок всем известен
к чему тут выставлять кино.
а, понял.
111 салат от кухарки, а ты кино.
конкуренция типа.
два в одном лице.
стерео.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6631
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:40
Цитата:
Кто лучше забалтывать умеет
alex_60:
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа.
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа.
Кто лучше забалтывать умеет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:43
Цитата:
два сапога пара.
maxsaf:
Кто лучше забалтывать умеет
Кто лучше забалтывать умеет
два сапога пара.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:45
а где продолжение "кино"?
салаты, беЖи, пиво в конце концов?
ремонт машины абайка95, которая всегда в ремонте, типа.
салаты, беЖи, пиво в конце концов?
ремонт машины абайка95, которая всегда в ремонте, типа.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:47
Цитата:
Иди, иди. А то не успеешь.
Смотри - обкокишся.
Сублиматор...
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Иди, иди. А то не успеешь.
Смотри - обкокишся.
Сублиматор...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:59
Цитата:
Протестую!
Как это! Парились, паряться и, надеюсь, будут париться...
Баня, это, панимаш, баня!
Кстати, вопрос. Есть русская баня, есть финская сауна, есть турецкий хамам.
Это чё, получается, омериканци, казахи и окраЙнци, не мылись, вабще!?
Хотя, нет. У омериканцевъ же есть душ и бидэ.
Цитата:
Ныне сейчас сложнее гораздо. Тут думки, должен ли быть памятник-стоячий, сидячий или конячий. Должен ли батыр сидеть на лошади иди лошадь должна быть под батыром. Красить только лошадь в розовый цвет или еще и батыра.
Прям мысли не можут собрать вкучу, а тут еще и ономасты одолевают.
Цитата:
Насчет Омериканской империи от тебя какой прогноз. Им сколько лет загнивать, или только до следущего понедельника, существовать.
Озвучь свой совет для Омерики, о великий Шаман, умывальников, начальник!
Цитата:
Дракон, ты куда Аблайку спослал? Он оттуда как выберется, ты об этом подумал!?
Цитата:
Видать, всежтаки вчера наказали начальство болезного. За вчерашний конфуз изза лени и нежелания чесно писать что в методичке пишут. Вишь как надрывается сегодни.
Вот что значит, нефинансовая мотивация.
abaika95:
Раньше же не парились
Раньше же не парились
Протестую!
Как это! Парились, паряться и, надеюсь, будут париться...
Баня, это, панимаш, баня!
Кстати, вопрос. Есть русская баня, есть финская сауна, есть турецкий хамам.
Это чё, получается, омериканци, казахи и окраЙнци, не мылись, вабще!?
Хотя, нет. У омериканцевъ же есть душ и бидэ.
Цитата:
abaika95:
Надо памятник в виде танка? Ай целый танк и закинем дешевле будет Потом если надо будет движок вставим и поедет))
Надо памятник в виде танка? Ай целый танк и закинем дешевле будет Потом если надо будет движок вставим и поедет))
Ныне сейчас сложнее гораздо. Тут думки, должен ли быть памятник-стоячий, сидячий или конячий. Должен ли батыр сидеть на лошади иди лошадь должна быть под батыром. Красить только лошадь в розовый цвет или еще и батыра.
Прям мысли не можут собрать вкучу, а тут еще и ономасты одолевают.
Цитата:
abaika95:
Империи так и разваливались У России есть великая возможность разойтись мирно Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить
Империи так и разваливались У России есть великая возможность разойтись мирно Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить
Насчет Омериканской империи от тебя какой прогноз. Им сколько лет загнивать, или только до следущего понедельника, существовать.
Озвучь свой совет для Омерики, о великий Шаман, умывальников, начальник!
Цитата:
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Дракон, ты куда Аблайку спослал? Он оттуда как выберется, ты об этом подумал!?
Цитата:
abaika95:
Убей врага! Запори! Заколи! Задуши!
Убей врага! Запори! Заколи! Задуши!
Видать, всежтаки вчера наказали начальство болезного. За вчерашний конфуз изза лени и нежелания чесно писать что в методичке пишут. Вишь как надрывается сегодни.
Вот что значит, нефинансовая мотивация.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:01
Цитата:
Да у нас треумират с тобой
Бред.кухня.кино
Цитата:
Уже))
Вот прям на этот комментарий)
alex_60:
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа. два в одном лице. стерео.
к чему тут выставлять кино. а, понял. 111 салат от кухарки, а ты кино. конкуренция типа. два в одном лице. стерео.
Да у нас треумират с тобой
Бред.кухня.кино
Цитата:
drakon:
Иди, иди. А то не успеешь. Смотри - обкокишся.
Иди, иди. А то не успеешь. Смотри - обкокишся.
Уже))
Вот прям на этот комментарий)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:01
Цитата:
причем тут Мекка?
там православные, крещеные.
и такое творят.
сейчас идет пост у православных, рождественский, до 6 января.
и тут такое каждую ночь.
не понимаю.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 00:02]
maxsaf:
Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки?
Свинина по-мусульмански, халяль)). Жарили, помешивая в сторону Мекки?
причем тут Мекка?
там православные, крещеные.
и такое творят.
сейчас идет пост у православных, рождественский, до 6 января.
и тут такое каждую ночь.
не понимаю.
[Исправлено: alex_60, 11.12.2021 - 00:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:02
О дон погремух проснулся
Ну я же говорил
Только препозднилася она седня
Видать отдыхали)
Ну я же говорил
Только препозднилася она седня
Видать отдыхали)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11463
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:05
Алекс ком цумир
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)
Или запрет есть на спрос?)/
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)
Или запрет есть на спрос?)/
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:05
Цитата:
хаха.
сами помирайте, я поживу.
или язык русский учите.
государственный.
abaika95:
треумират
треумират
хаха.
сами помирайте, я поживу.
или язык русский учите.
государственный.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:08
Цитата:
Цитата:
абайка, я же тебе - говорил, смотри,
не успеешь...
Обкокился?...
abaika95:
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Цитата:
abaika95:
Но у меня походу уже всё))
Но у меня походу уже всё))
абайка, я же тебе - говорил, смотри,
не успеешь...
Обкокился?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.12.21 - 00:08
Цитата:
//Все подружки по парам в тишине разбрелися///
abaika95:
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)
Почему не интересно от чего погремуха всегда предуряется?)
//Все подружки по парам в тишине разбрелися///
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