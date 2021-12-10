Отправлено: - 19:19

Victor Yang:

Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидыват

Victor Yang:

olegggon: Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке. Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:20]

Цитата:ну тогда все шли на работу на комбинат к 8,и возвращались в 17.00ну кроме тех кто по сменам.зато не было такогоЦитата: