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Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43040
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 17:56
Требования к раздельному сбору отходов по всему Казахстану утвердило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В приказе исполняющего обязанности министра Ахметжана Примкулова все отходы поделены на две фракции:
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1193
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 17:56
В советские времена такое уже было. Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке.
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 18:17
Цитата:
Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).
olegggon:
Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке.
Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке.
Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6629
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:04
У каждого бачка будет стоять и бдить полицейский или какой либо гражданин с Высокой ссоциальной ответственностью?
Чтобы в случае чего донести в прокуратуру?
Чтобы в случае чего донести в прокуратуру?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6629
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:07
Тогда мусорные камрании должны увеличить плату на 300 процентов..
Иначе они всё равно это будут смешивать где то..
Иначе они всё равно это будут смешивать где то..
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:09
не знаю как сейчас, мне в Лисаковске нравилось, когда там бывал в советское время. утром и вечером в одно время по расписанию подьезжала мусорная машина,
все выходили и выбрасывали.
все выходили и выбрасывали.
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:12
/снег и лед//
нельзя.
так снег и так сам нападает
никого спрашивать не будет.
нельзя.
так снег и так сам нападает
никого спрашивать не будет.
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 19:15
Цитата:
Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидывать. Одно время, когда нас в 90-е "приучали" к мусорным пакетам, тоже так было - приезжала машина, мы выносили мусор, нам давали новые пакеты. Еще помню что они были прозрачные и очень толстые. И, вроде, угловые. Продолжалось это недолго.
alex_60:
по расписанию подьезжала мусорная машина, все выходили и выбрасывали.
по расписанию подьезжала мусорная машина, все выходили и выбрасывали.
Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидывать. Одно время, когда нас в 90-е "приучали" к мусорным пакетам, тоже так было - приезжала машина, мы выносили мусор, нам давали новые пакеты. Еще помню что они были прозрачные и очень толстые. И, вроде, угловые. Продолжалось это недолго.
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 19:19
Цитата:
ну тогда все шли на работу на комбинат к 8,и возвращались в 17.00
ну кроме тех кто по сменам.
зато не было такого
Цитата:
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:20]
Victor Yang:
Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидыват
Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидыват
ну тогда все шли на работу на комбинат к 8,и возвращались в 17.00
ну кроме тех кто по сменам.
зато не было такого
Цитата:
Victor Yang:
olegggon: Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке. Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).
olegggon: Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке. Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:20]
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 8343
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:23
У нас в ЗТБ обыкновенные контейнеры не так то часто встречаются,люди тупо выносят мешки с мусором на дорогу,пока приедет мусоровоз половину разорвут растащат собаки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 429
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 23:15
Как грица, суровость законов компенсируецся их полным неисполнением.
Поиграются от силы пару месяцев, и будут как раньше, по привычке.
Еще пора от пластиковых пакетов переходить, как в советские времена, серая оберточная бумага, сетки-авоськи и стеклянная тара для молока, кефира и пива (Марик-привет!)
Поиграются от силы пару месяцев, и будут как раньше, по привычке.
Еще пора от пластиковых пакетов переходить, как в советские времена, серая оберточная бумага, сетки-авоськи и стеклянная тара для молока, кефира и пива (Марик-привет!)
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