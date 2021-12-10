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≡ Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43040
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 17:56
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Требования к раздельному сбору отходов по всему Казахстану утвердило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В приказе исполняющего обязанности министра Ахметжана Примкулова все отходы поделены на две фракции:
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1193
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 17:56
#1
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В советские времена такое уже было. Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14628
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 18:17
#2
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Цитата:
olegggon:
Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке.

Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:04
#3
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У каждого бачка будет стоять и бдить полицейский или какой либо гражданин с Высокой ссоциальной ответственностью?
Чтобы в случае чего донести в прокуратуру?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:07
#4
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Тогда мусорные камрании должны увеличить плату на 300 процентов..
Иначе они всё равно это будут смешивать где то..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:09
#5
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не знаю как сейчас, мне в Лисаковске нравилось, когда там бывал в советское время. утром и вечером в одно время по расписанию подьезжала мусорная машина,
все выходили и выбрасывали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:12
#6
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/снег и лед//
нельзя.
так снег и так сам нападает
никого спрашивать не будет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14628
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 19:15
#7
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Цитата:
alex_60:
по расписанию подьезжала мусорная машина, все выходили и выбрасывали.

Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидывать. Одно время, когда нас в 90-е "приучали" к мусорным пакетам, тоже так было - приезжала машина, мы выносили мусор, нам давали новые пакеты. Еще помню что они были прозрачные и очень толстые. И, вроде, угловые. Продолжалось это недолго.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане
Отправлено: 10.12.21 - 19:19
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Неудобно совершенно. Занят-не занят - нужно бежать, хватать мусор и выкидыват


ну тогда все шли на работу на комбинат к 8,и возвращались в 17.00
ну кроме тех кто по сменам.

зато не было такого

Цитата:
Victor Yang:
olegggon: Помню эти бачки перед окном с тухлятиной на бетонной площадке. Тоже вспомнил сразу. Мы от них крышки брали и играли как щитами)))).


[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:20]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8343
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 19:23
#9
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У нас в ЗТБ обыкновенные контейнеры не так то часто встречаются,люди тупо выносят мешки с мусором на дорогу,пока приедет мусоровоз половину разорвут растащат собаки
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
429
Re: Требования к раздельному сбору мусора утвердили в Казахстане...
Отправлено: 10.12.21 - 23:15
#10
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Как грица, суровость законов компенсируецся их полным неисполнением.
Поиграются от силы пару месяцев, и будут как раньше, по привычке.
Еще пора от пластиковых пакетов переходить, как в советские времена, серая оберточная бумага, сетки-авоськи и стеклянная тара для молока, кефира и пива (Марик-привет!)
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