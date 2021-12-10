Отправлено: - 22:41

alex_60:

В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным ///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//

alex_60:

во времена "раньше" тебя не было, так что...

Цитата:Ну все понимают что это не союз чеченской молодежи а ФСБ и местные акимат выслуживаютсяДаже не сомневался что кадырчик будет первым бить в набат насчёт предложения СокуроваОн сказал то что у всех на умеТоесть крамолу по идееНо это уже неизбежноРаз сказали А то будет и БИмперии так и разваливалисьУ России есть великая возможность разойтись мирноГлядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнитьЕсли Москва начнет пытаться защищать целостность то кончил как австро ВенгрияЦитата:Меня и при Наполеоне небылоА ты был точно знаюУ третьего редута,на Смоленском поле ядра таскал в избу на растопку)