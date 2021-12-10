Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 293 из 294«1...291292293294»
Ответить Новый топик
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:08
#4381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Объемные макеты из какого-то металла и труб.

Ну ты серьезно?)))
Ну целая 72ойка стоит какая она макет?/
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:10
#4382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше же не парились
Надо памятник в виде танка?
Ай целый танк и закинем дешевле будет
Потом если надо будет движок вставим и поедет))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:15
#4383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным
///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 22:17]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:28
#4384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Раньше же не парились Надо памятник в виде танка?


во времена "раньше" тебя не было,
так что...
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:41
#4385
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным ///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//

Ну все понимают что это не союз чеченской молодежи а ФСБ и местные акимат выслуживаются
Даже не сомневался что кадырчик будет первым бить в набат насчёт предложения Сокурова
Он сказал то что у всех на уме
Тоесть крамолу по идее
Но это уже неизбежно
Раз сказали А то будет и Б
Империи так и разваливались
У России есть великая возможность разойтись мирно
Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить
Если Москва начнет пытаться защищать целостность то кончил как австро Венгрия
Цитата:
alex_60:
во времена "раньше" тебя не было, так что...

Меня и при Наполеоне небыло
А ты был точно знаю
У третьего редута,на Смоленском поле ядра таскал в избу на растопку)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:42
#4386
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там хотел про советский кинематограф
Один из сильнейших моментов в истории,да мирового кино
Признают и критики и зрители
Отбили как надо прям до точки



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:53
#4387
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то..
С четырех часов дня...



Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:58
#4388
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..

Эка Хитро как, у меня бы тямы не дошло так сделать
Делал как кхм....М или Х или ё
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:00
#4389
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а этот отрывок всем известен
Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет
Жалко Мартынов мало успел отыграть ролей



Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23547
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:01
#4390
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Меня и при Наполеоне небыло

Для - меня, тебя и сейчас нету.
Сублиматор, ты. (В психологии)... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:02
#4391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понял что надо было сразу ставить кран

Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:08
#4392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Для - меня, тебя и сейчас нету. Сублиматор, ты. (В психологии

Я тебя распечатал и иду куда надо)
Цитата:
111:
Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..

Спасибо)
Но у меня походу уже всё))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:10
#4393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, свинина мясо по казахски..
С добавлением картофеля, моцарелы и майонеза..

Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:17
#4394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а этот отрывок всем известен Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет

И главное никто не хочет сравнивать русскую эсхатологию с философией азии
Вот мы мол русские такие особенные,у нас свои понятия свой надрыв

Нет
Вот Мартынов в отрывке ярко показал
Русские живут традиционлистически прямо по Ясе Чингисхана как и большинство народов Евразии.
Это не закон,это не адат это уже философия
Уронил перед тобой боец лук,а ты его не подобрал тебе отрубят голову одна из первых статьей закона
Бабы под твоей защитой погибли в бою
Убей врага!
Запори!
Заколи!
Задуши!
Он не должен жить он совершил самый страшный грех убил женщину низачто
Что в фильме "а зори" и обыграли
Страшный грех женоствоубийство
Вот Мартынов и рвет как медведь
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:18
#4395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
, свинина мясо по казахски.. С добавлением картофеля, моцарелы и майонеза..

Эт называется картошка по хранцузски)))
Профайл
Страница 293 из 294«1...291292293294»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS