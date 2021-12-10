Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:08
Цитата:
Ну ты серьезно?)))
Ну целая 72ойка стоит какая она макет?/
serg kost:
Объемные макеты из какого-то металла и труб.
Объемные макеты из какого-то металла и труб.
Ну ты серьезно?)))
Ну целая 72ойка стоит какая она макет?/
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:10
Раньше же не парились
Надо памятник в виде танка?
Ай целый танк и закинем дешевле будет
Потом если надо будет движок вставим и поедет))
Надо памятник в виде танка?
Ай целый танк и закинем дешевле будет
Потом если надо будет движок вставим и поедет))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:15
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным
///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 22:17]
///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 22:17]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:28
Цитата:
во времена "раньше" тебя не было,
так что...
abaika95:
Раньше же не парились Надо памятник в виде танка?
Раньше же не парились Надо памятник в виде танка?
во времена "раньше" тебя не было,
так что...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:41
Цитата:
Ну все понимают что это не союз чеченской молодежи а ФСБ и местные акимат выслуживаются
Даже не сомневался что кадырчик будет первым бить в набат насчёт предложения Сокурова
Он сказал то что у всех на уме
Тоесть крамолу по идее
Но это уже неизбежно
Раз сказали А то будет и Б
Империи так и разваливались
У России есть великая возможность разойтись мирно
Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить
Если Москва начнет пытаться защищать целостность то кончил как австро Венгрия
Цитата:
Меня и при Наполеоне небыло
А ты был точно знаю
У третьего редута,на Смоленском поле ядра таскал в избу на растопку)
alex_60:
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным ///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после спора с Путиным ///Судя по тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать»,//
Ну все понимают что это не союз чеченской молодежи а ФСБ и местные акимат выслуживаются
Даже не сомневался что кадырчик будет первым бить в набат насчёт предложения Сокурова
Он сказал то что у всех на уме
Тоесть крамолу по идее
Но это уже неизбежно
Раз сказали А то будет и Б
Империи так и разваливались
У России есть великая возможность разойтись мирно
Глядя на все остальные империи да и собственный опыт вспомнить
Если Москва начнет пытаться защищать целостность то кончил как австро Венгрия
Цитата:
alex_60:
во времена "раньше" тебя не было, так что...
во времена "раньше" тебя не было, так что...
Меня и при Наполеоне небыло
А ты был точно знаю
У третьего редута,на Смоленском поле ядра таскал в избу на растопку)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:42
Кто там хотел про советский кинематограф
Один из сильнейших моментов в истории,да мирового кино
Признают и критики и зрители
Отбили как надо прям до точки
Один из сильнейших моментов в истории,да мирового кино
Признают и критики и зрители
Отбили как надо прям до точки
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:53
Ну наконец то..
С четырех часов дня...
Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..
С четырех часов дня...
Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 22:58
Цитата:
Эка Хитро как, у меня бы тямы не дошло так сделать
Делал как кхм....М или Х или ё
111:
Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..
Осталось только тройник присобачить к стене, пока клей еще высохнет..
Эка Хитро как, у меня бы тямы не дошло так сделать
Делал как кхм....М или Х или ё
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:00
Ну а этот отрывок всем известен
Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет
Жалко Мартынов мало успел отыграть ролей
Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет
Жалко Мартынов мало успел отыграть ролей
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23547
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:01
Цитата:
Для - меня, тебя и сейчас нету.
Сублиматор, ты. (В психологии)...
abaika95:
Меня и при Наполеоне небыло
Меня и при Наполеоне небыло
Для - меня, тебя и сейчас нету.
Сублиматор, ты. (В психологии)...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:02
Цитата:
Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..
abaika95:
понял что надо было сразу ставить кран
понял что надо было сразу ставить кран
Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:08
Цитата:
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Цитата:
Спасибо)
Но у меня походу уже всё))
drakon:
Для - меня, тебя и сейчас нету. Сублиматор, ты. (В психологии
Для - меня, тебя и сейчас нету. Сублиматор, ты. (В психологии
Я тебя распечатал и иду куда надо)
Цитата:
111:
Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..
Кран должен сниматься и ставиться независимо от того, какая кухня стоит..
Спасибо)
Но у меня походу уже всё))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:10
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:17
Цитата:
И главное никто не хочет сравнивать русскую эсхатологию с философией азии
Вот мы мол русские такие особенные,у нас свои понятия свой надрыв
Нет
Вот Мартынов в отрывке ярко показал
Русские живут традиционлистически прямо по Ясе Чингисхана как и большинство народов Евразии.
Это не закон,это не адат это уже философия
Уронил перед тобой боец лук,а ты его не подобрал тебе отрубят голову одна из первых статьей закона
Бабы под твоей защитой погибли в бою
Убей врага!
Запори!
Заколи!
Задуши!
Он не должен жить он совершил самый страшный грех убил женщину низачто
Что в фильме "а зори" и обыграли
Страшный грех женоствоубийство
Вот Мартынов и рвет как медведь
abaika95:
Ну а этот отрывок всем известен Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет
Ну а этот отрывок всем известен Классика просто классика,не мировая конечно,никто ее в мире не поймет
И главное никто не хочет сравнивать русскую эсхатологию с философией азии
Вот мы мол русские такие особенные,у нас свои понятия свой надрыв
Нет
Вот Мартынов в отрывке ярко показал
Русские живут традиционлистически прямо по Ясе Чингисхана как и большинство народов Евразии.
Это не закон,это не адат это уже философия
Уронил перед тобой боец лук,а ты его не подобрал тебе отрубят голову одна из первых статьей закона
Бабы под твоей защитой погибли в бою
Убей врага!
Запори!
Заколи!
Задуши!
Он не должен жить он совершил самый страшный грех убил женщину низачто
Что в фильме "а зори" и обыграли
Страшный грех женоствоубийство
Вот Мартынов и рвет как медведь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 23:18
Цитата:
Эт называется картошка по хранцузски)))
111:
, свинина мясо по казахски.. С добавлением картофеля, моцарелы и майонеза..
, свинина мясо по казахски.. С добавлением картофеля, моцарелы и майонеза..
Эт называется картошка по хранцузски)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать