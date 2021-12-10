Отправлено: - 19:31

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У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...

Ой зря зряЩас прибегут Илья ой Ильяс и Юджи́н и скажут что это первый шаг к чипированию населенияЦитата:Согласен у нас того что у соседейНо при этом мы пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))