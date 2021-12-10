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Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43040
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8285
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
Согласно путевизиру, абсолютно несовместимые технологии с образованием учёных. Опять кто то, кого то нагнёт наверное или нагибать будет. да и как бы на выхлопе, не дай бог опять чего типа мешков не вышло.
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:01
да чипы. их не хватает
капиталистическая экономика не смогла
справиться.
сборка 13 айфонов в азии остановлена,
в Китае не хватает электроэнергии.
на новые автомобили очереди, заводы останавливаются. не хватает чипов.
апокалипсис какой то.
капиталистическая экономика не смогла
справиться.
сборка 13 айфонов в азии остановлена,
в Китае не хватает электроэнергии.
на новые автомобили очереди, заводы останавливаются. не хватает чипов.
апокалипсис какой то.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8343
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:18
Может быть сначала наладим производство яиц и морковки,а потом уже замахнемся на микрочипы?
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:19
Не он предложил, а ему предложили и отказать нельзя..
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами..
Танкодронов...
А тут омереканские чипы склеивать, назло недемократическому Китаю..
Получат работу сотня омереканцев, две сотни вьетнамцев и пара местных олигархов, у которых будет оседать вся прибыль..
Новый семейный бизнес ..
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами..
Танкодронов...
А тут омереканские чипы склеивать, назло недемократическому Китаю..
Получат работу сотня омереканцев, две сотни вьетнамцев и пара местных олигархов, у которых будет оседать вся прибыль..
Новый семейный бизнес ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11459
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:31
Ой зря зря
Щас прибегут Илья ой Ильяс и Юджи́н и скажут что это первый шаг к чипированию населения
Цитата:
Согласен у нас того что у соседей
Но при этом мы пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))
Щас прибегут Илья ой Ильяс и Юджи́н и скажут что это первый шаг к чипированию населения
Цитата:
111:
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...
Согласен у нас того что у соседей
Но при этом мы пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:39
Цитата:
брехня
Россия все поставляет это нам,
почти вся продукция российская.
сетевые российские супермаркеты на каждом углу.
все таки сверхдержава, у них то все есть.
поэтому тут короткий поводок.
сильно шевелиться опасно.
111:
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...
брехня
Россия все поставляет это нам,
почти вся продукция российская.
сетевые российские супермаркеты на каждом углу.
все таки сверхдержава, у них то все есть.
поэтому тут короткий поводок.
сильно шевелиться опасно.
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 21:12
задача поставлена.
чипы значит чипы.
чипы значит чипы.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 88
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 22:59
Чипы,ммм. По станкам даже в 20 не входили в 2020 году. За год изменилось что то?
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:05
Цитата:
Ну Россия действительно сверхдержава..
Мы то по сравнению с ней, напади на нас маленький Израиль, да за пять минут захватит все..
abaika95:
пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))
пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))
Ну Россия действительно сверхдержава..
Мы то по сравнению с ней, напади на нас маленький Израиль, да за пять минут захватит все..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 429
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:07
Можно добывать чипы от чипированных/привитых Спутником-V, обтачивать на станке напильником и сразу на экспорт отправлять.
Так то Марик вчера тоже предлагал, а как до дела дошло, сказал что его дело-предложить, а если не согласятся, то ему же лучше. Потомушта, он же предлагал!
Очень аналогичнопохожий случай.
Так то Марик вчера тоже предлагал, а как до дела дошло, сказал что его дело-предложить, а если не согласятся, то ему же лучше. Потомушта, он же предлагал!
Очень аналогичнопохожий случай.
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:12
Цитата:
До дела и не доходило.
Нет 70ти процентной явки пользователей..
Don Julio:
а как до дела дошло,
а как до дела дошло,
До дела и не доходило.
Нет 70ти процентной явки пользователей..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 429
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:24
Цитата:
А должно было дойти?
Цитата:
Ай-яй-яй, какие они нехорошие.
Поругаемся на них?
111:
До дела и не доходило.
До дела и не доходило.
А должно было дойти?
Цитата:
111:
Нет 70ти процентной явки пользователей..
Нет 70ти процентной явки пользователей..
Ай-яй-яй, какие они нехорошие.
Поругаемся на них?
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