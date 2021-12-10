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≡ Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43040
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8285
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
#1
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Согласно путевизиру, абсолютно несовместимые технологии с образованием учёных. :lol: Опять кто то, кого то нагнёт наверное или нагибать будет. :lol: да и как бы на выхлопе, не дай бог опять чего типа мешков не вышло. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:01
#2
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да чипы. их не хватает
капиталистическая экономика не смогла
справиться.
сборка 13 айфонов в азии остановлена,
в Китае не хватает электроэнергии.
на новые автомобили очереди, заводы останавливаются. не хватает чипов.
апокалипсис какой то.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8343
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:18
#3
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Может быть сначала наладим производство яиц и морковки,а потом уже замахнемся на микрочипы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:19
#4
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Не он предложил, а ему предложили и отказать нельзя..
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами..
Танкодронов...
А тут омереканские чипы склеивать, назло недемократическому Китаю..
Получат работу сотня омереканцев, две сотни вьетнамцев и пара местных олигархов, у которых будет оседать вся прибыль..
Новый семейный бизнес ..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11459
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:31
#5
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Ой зря зря
Щас прибегут Илья ой Ильяс и Юджи́н и скажут что это первый шаг к чипированию населения
Цитата:
111:
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...

Согласен у нас того что у соседей
Но при этом мы пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 19:39
#6
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Цитата:
111:
У нас не хватает мяса, картошки, ракет, электроэнергии, подушек, одеял, одежды и тд и тп..вплоть до самолетов, гранат и танков с дронами.. Танкодронов...


брехня
Россия все поставляет это нам,
почти вся продукция российская.
сетевые российские супермаркеты на каждом углу.
все таки сверхдержава, у них то все есть.
поэтому тут короткий поводок.
сильно шевелиться опасно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14628
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 21:12
#7
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задача поставлена.
чипы значит чипы.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
88
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 22:59
#8
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Чипы,ммм. По станкам даже в 20 не входили в 2020 году. За год изменилось что то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:05
#9
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Цитата:
abaika95:
пяткой в грудь не бьем себя утверждая что мы сверхдержава))

Ну Россия действительно сверхдержава..
Мы то по сравнению с ней, напади на нас маленький Израиль, да за пять минут захватит все..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
429
Re: Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:07
#10
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Можно добывать чипы от чипированных/привитых Спутником-V, обтачивать на станке напильником и сразу на экспорт отправлять.
Так то Марик вчера тоже предлагал, а как до дела дошло, сказал что его дело-предложить, а если не согласятся, то ему же лучше. Потомушта, он же предлагал!
Очень аналогичнопохожий случай.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6629
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:12
#11
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Цитата:
Don Julio:
а как до дела дошло,

До дела и не доходило.
Нет 70ти процентной явки пользователей..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
429
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 23:24
#12
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Цитата:
111:
До дела и не доходило.

А должно было дойти?
Цитата:
111:
Нет 70ти процентной явки пользователей..

Ай-яй-яй, какие они нехорошие.
Поругаемся на них?
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