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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:42
#4306
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Цитата:
Добринцофф:
То же как то хотел все стены посносить,потом передумал,всё таки мне кажется кухня должна быть отдельно.

Я сейчас хочу стенку на кухне снести в зал
При этом прекрасно понимаю и знаю что это такое
Но всервоно как-то хочется Перемен в квартире
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:43
#4307
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Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили диплом и медаль Нобелевской премии мира.
а коллеги местные молчат.
как бы новая газета у них в почете.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:45
#4308
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абайка95, а ты умеешь вообще нормально
говорить, а не придуриваться?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:50
#4309
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Цитата:
111:
Так и есть.. Но что поделать, водку вот не могу пить..

Первая стадия изличения от алкоголизма публичное подтверждение что ты алкоголик
Подтвердил все можно дальше пить с чистой совестью
Не подтвердил, пьешь и злишься))) Цитата:
111:
Ну вот, начал пить сок.. Это не пиво,и не реклама если что..

Лучший вариант переходи на квас
Особенно в котором есть малый градус
Любая зависимость лечится постепенно
Цитата:
serg kost:
Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию. А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...

Танки вон в парке победы стоят всем класть на них
Молодежь не живёт теми понятиями чем жили мы (не мы с тобой но мое поколение 90ых)
Войнушка,пострелушка,танки,форма
Щас модно быть очень модным, творческим и преуспевающим
И это хорошо
Пусть лучше песни поют чем разбирают калаши за 37 секунд)


Цитата:
alex_60:
Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России

Всё в лучших традициях....
СССР))

[Исправлено: abaika95, 10.12.2021 - 19:51]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23541
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:52
#4310
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Цитата:
abaika95:
Я тебя словом доведу))

Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:54
#4311
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передо мной пример..
этим летом. не скажу кто.
в трешке.
снесены стены между кухней, коридором, залом.
соответственно новый заливной пол, паркет, натяжные потолки, мебель
кухонная, техника на кухню, мебель в прихожей, в зал диван, кресла, стол, стулья, кондиционер, батареи ну и прочее.
ну, да, стадион , все прилично.
ну за десять миллионов где то примерно все.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:55]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:54
#4312
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Цитата:
alex_60:
Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили диплом и медаль Нобелевской премии мира. а коллеги местные молчат. как бы новая газета у них в почете.

Так-то да
НГ хоть бы поздравили коллег
Темболее в НГ Российской наш земляк из Казахстана работает
Цитата:
alex_60:
абайка95, а ты умеешь вообще нормально говорить, а не придуриваться?

Кто ко мне нормально с тем и я нормально

Кто придуривается тому и ответ такой
Ты придуривался тут год
Теперь тебя осадили и творчески "кастрировали" что мне теперь надо как с человеком с тобой общаться после всех твоих придуриваний?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:57
#4313
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Цитата:
drakon:
Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты...

Я понимаю я очень юн по сравнению с тобой

Ты Уже сидел на стуле В пыточной когда мой отец наверно на горшке сидел ещё
Но мы немного в разных возрастных юморных категориях)

Я честно уже не понимаю ваши шутки,расшифруй Сосо Павлиашвили это ваш жаргон зековский?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:58
#4314
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Цитата:
abaika95:
Кто ко мне нормально с тем и я нормально


ты сначала нормальным стань.
в этом вся суть.
тогда и с тобой будут нормально.
а так то по большому ты просто комплексуешь.
как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя.
и понеслось с твоей стороны.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 20:00]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:59
#4315
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Цитата:
alex_60:
ну за десять миллионов где то примерно все.

Ну десять миллионов это ещё нормально Для трёшки
Тут ремонт делаешь делаешь одну кухню сделал уже полтора ляма ушло а работе конца и края нет
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:00
#4316
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Цитата:
alex_60:
ты сначала нормальным стань.

Я изначально был добрый милый гимназист
Всем улыбался и махал
Нет всем надо было доказать в грязной форме что я никто и звать меня никак потомучто мыслю по другому
Ну вот и получили ответ)
Тело где кстати?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:02
#4317
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Цитата:
alex_60:
а так то по большому ты просто комплексуешь. как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя. и понеслось с твоей стороны.

Ну вот видишь
Опять нутро у тебя поперло))
Стоило то только одну фразу радикально написать)
Щас погремух по всем законом жанра придет
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:04
#4318
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Цитата:
abaika95:
Ну десять миллионов это ещё нормально


две другие комнаты, туалет, ванная, коридор рядом с ними в ремонт не входили.
он раньше был сделан. как в принципе и в обьединенном стадионе.
тоже просто захотелось простора.
да и подобные квартиры в германии по факту видели, лет десять назад,
понравилось.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:04
#4319
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Народ кто вкурсе как сраную звёздочку на смесителе докрутить так чтобы смеситель не болтался на раковине?
Звёздочкой я называю Шестигранный бронзовый болт который идёт под раковиной и крепит сам кран,рукой докрутил сколько мог а ни один ключ уже не подлазит чтобы докрутить до конца
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:05
#4320
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Цитата:
abaika95: двигатель на магнитных полях вполне себе удобное решение по оТказу от угля и атома

А электричество для магнитов из розетки берется?Цитата:
abaika95:
Танки вон в парке победы стоят всем класть на них

Это не танки, а якобы модели. Как и пушки, и остальное. Сделаны у нас в городе из чего попало.
Это как пластмассовый автомат в сравнении с настоящим.
А в патриотическом клубе от детей отбоя не было. Брали не всех.
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