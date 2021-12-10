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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:42
Цитата:
Я сейчас хочу стенку на кухне снести в зал
При этом прекрасно понимаю и знаю что это такое
Но всервоно как-то хочется Перемен в квартире
Добринцофф:
То же как то хотел все стены посносить,потом передумал,всё таки мне кажется кухня должна быть отдельно.
То же как то хотел все стены посносить,потом передумал,всё таки мне кажется кухня должна быть отдельно.
Я сейчас хочу стенку на кухне снести в зал
При этом прекрасно понимаю и знаю что это такое
Но всервоно как-то хочется Перемен в квартире
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:43
Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили диплом и медаль Нобелевской премии мира.
а коллеги местные молчат.
как бы новая газета у них в почете.
а коллеги местные молчат.
как бы новая газета у них в почете.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:45
абайка95, а ты умеешь вообще нормально
говорить, а не придуриваться?
говорить, а не придуриваться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:50
Цитата:
Первая стадия изличения от алкоголизма публичное подтверждение что ты алкоголик
Подтвердил все можно дальше пить с чистой совестью
Не подтвердил, пьешь и злишься))) Цитата:
Лучший вариант переходи на квас
Особенно в котором есть малый градус
Любая зависимость лечится постепенно
Цитата:
Танки вон в парке победы стоят всем класть на них
Молодежь не живёт теми понятиями чем жили мы (не мы с тобой но мое поколение 90ых)
Войнушка,пострелушка,танки,форма
Щас модно быть очень модным, творческим и преуспевающим
И это хорошо
Пусть лучше песни поют чем разбирают калаши за 37 секунд)
Цитата:
Всё в лучших традициях....
СССР))
[Исправлено: abaika95, 10.12.2021 - 19:51]
111:
Так и есть.. Но что поделать, водку вот не могу пить..
Так и есть.. Но что поделать, водку вот не могу пить..
Первая стадия изличения от алкоголизма публичное подтверждение что ты алкоголик
Подтвердил все можно дальше пить с чистой совестью
Не подтвердил, пьешь и злишься))) Цитата:
111:
Ну вот, начал пить сок.. Это не пиво,и не реклама если что..
Ну вот, начал пить сок.. Это не пиво,и не реклама если что..
Лучший вариант переходи на квас
Особенно в котором есть малый градус
Любая зависимость лечится постепенно
Цитата:
serg kost:
Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию. А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...
Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию. А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...
Танки вон в парке победы стоят всем класть на них
Молодежь не живёт теми понятиями чем жили мы (не мы с тобой но мое поколение 90ых)
Войнушка,пострелушка,танки,форма
Щас модно быть очень модным, творческим и преуспевающим
И это хорошо
Пусть лучше песни поют чем разбирают калаши за 37 секунд)
Цитата:
alex_60:
Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России
Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России
Всё в лучших традициях....
СССР))
[Исправлено: abaika95, 10.12.2021 - 19:51]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23541
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:52
Цитата:
Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты...
abaika95:
Я тебя словом доведу))
Я тебя словом доведу))
Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:54
передо мной пример..
этим летом. не скажу кто.
в трешке.
снесены стены между кухней, коридором, залом.
соответственно новый заливной пол, паркет, натяжные потолки, мебель
кухонная, техника на кухню, мебель в прихожей, в зал диван, кресла, стол, стулья, кондиционер, батареи ну и прочее.
ну, да, стадион , все прилично.
ну за десять миллионов где то примерно все.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:55]
этим летом. не скажу кто.
в трешке.
снесены стены между кухней, коридором, залом.
соответственно новый заливной пол, паркет, натяжные потолки, мебель
кухонная, техника на кухню, мебель в прихожей, в зал диван, кресла, стол, стулья, кондиционер, батареи ну и прочее.
ну, да, стадион , все прилично.
ну за десять миллионов где то примерно все.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 19:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:54
Цитата:
Так-то да
НГ хоть бы поздравили коллег
Темболее в НГ Российской наш земляк из Казахстана работает
Цитата:
Кто ко мне нормально с тем и я нормально
Кто придуривается тому и ответ такой
Ты придуривался тут год
Теперь тебя осадили и творчески "кастрировали" что мне теперь надо как с человеком с тобой общаться после всех твоих придуриваний?
alex_60:
Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили диплом и медаль Нобелевской премии мира. а коллеги местные молчат. как бы новая газета у них в почете.
Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили диплом и медаль Нобелевской премии мира. а коллеги местные молчат. как бы новая газета у них в почете.
Так-то да
НГ хоть бы поздравили коллег
Темболее в НГ Российской наш земляк из Казахстана работает
Цитата:
alex_60:
абайка95, а ты умеешь вообще нормально говорить, а не придуриваться?
абайка95, а ты умеешь вообще нормально говорить, а не придуриваться?
Кто ко мне нормально с тем и я нормально
Кто придуривается тому и ответ такой
Ты придуривался тут год
Теперь тебя осадили и творчески "кастрировали" что мне теперь надо как с человеком с тобой общаться после всех твоих придуриваний?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:57
Цитата:
Я понимаю я очень юн по сравнению с тобой
Ты Уже сидел на стуле В пыточной когда мой отец наверно на горшке сидел ещё
Но мы немного в разных возрастных юморных категориях)
Я честно уже не понимаю ваши шутки,расшифруй Сосо Павлиашвили это ваш жаргон зековский?
drakon:
Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты...
Да, точно. Сосо Павлиашвилли, ты...
Я понимаю я очень юн по сравнению с тобой
Ты Уже сидел на стуле В пыточной когда мой отец наверно на горшке сидел ещё
Но мы немного в разных возрастных юморных категориях)
Я честно уже не понимаю ваши шутки,расшифруй Сосо Павлиашвили это ваш жаргон зековский?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:58
Цитата:
ты сначала нормальным стань.
в этом вся суть.
тогда и с тобой будут нормально.
а так то по большому ты просто комплексуешь.
как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя.
и понеслось с твоей стороны.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 20:00]
abaika95:
Кто ко мне нормально с тем и я нормально
Кто ко мне нормально с тем и я нормально
ты сначала нормальным стань.
в этом вся суть.
тогда и с тобой будут нормально.
а так то по большому ты просто комплексуешь.
как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя.
и понеслось с твоей стороны.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 20:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 19:59
Цитата:
Ну десять миллионов это ещё нормально Для трёшки
Тут ремонт делаешь делаешь одну кухню сделал уже полтора ляма ушло а работе конца и края нет
alex_60:
ну за десять миллионов где то примерно все.
ну за десять миллионов где то примерно все.
Ну десять миллионов это ещё нормально Для трёшки
Тут ремонт делаешь делаешь одну кухню сделал уже полтора ляма ушло а работе конца и края нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:00
Цитата:
Я изначально был добрый милый гимназист
Всем улыбался и махал
Нет всем надо было доказать в грязной форме что я никто и звать меня никак потомучто мыслю по другому
Ну вот и получили ответ)
Тело где кстати?
alex_60:
ты сначала нормальным стань.
ты сначала нормальным стань.
Я изначально был добрый милый гимназист
Всем улыбался и махал
Нет всем надо было доказать в грязной форме что я никто и звать меня никак потомучто мыслю по другому
Ну вот и получили ответ)
Тело где кстати?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:02
Цитата:
Ну вот видишь
Опять нутро у тебя поперло))
Стоило то только одну фразу радикально написать)
Щас погремух по всем законом жанра придет
alex_60:
а так то по большому ты просто комплексуешь. как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя. и понеслось с твоей стороны.
а так то по большому ты просто комплексуешь. как это так, абайкака95 сказал,, а говорят что он продажнвя. и понеслось с твоей стороны.
Ну вот видишь
Опять нутро у тебя поперло))
Стоило то только одну фразу радикально написать)
Щас погремух по всем законом жанра придет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:04
Цитата:
две другие комнаты, туалет, ванная, коридор рядом с ними в ремонт не входили.
он раньше был сделан. как в принципе и в обьединенном стадионе.
тоже просто захотелось простора.
да и подобные квартиры в германии по факту видели, лет десять назад,
понравилось.
abaika95:
Ну десять миллионов это ещё нормально
Ну десять миллионов это ещё нормально
две другие комнаты, туалет, ванная, коридор рядом с ними в ремонт не входили.
он раньше был сделан. как в принципе и в обьединенном стадионе.
тоже просто захотелось простора.
да и подобные квартиры в германии по факту видели, лет десять назад,
понравилось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:04
Народ кто вкурсе как сраную звёздочку на смесителе докрутить так чтобы смеситель не болтался на раковине?
Звёздочкой я называю Шестигранный бронзовый болт который идёт под раковиной и крепит сам кран,рукой докрутил сколько мог а ни один ключ уже не подлазит чтобы докрутить до конца
Звёздочкой я называю Шестигранный бронзовый болт который идёт под раковиной и крепит сам кран,рукой докрутил сколько мог а ни один ключ уже не подлазит чтобы докрутить до конца
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 674
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 20:05
Цитата:
А электричество для магнитов из розетки берется?Цитата:
Это не танки, а якобы модели. Как и пушки, и остальное. Сделаны у нас в городе из чего попало.
Это как пластмассовый автомат в сравнении с настоящим.
А в патриотическом клубе от детей отбоя не было. Брали не всех.
abaika95: двигатель на магнитных полях вполне себе удобное решение по оТказу от угля и атома
А электричество для магнитов из розетки берется?Цитата:
abaika95:
Танки вон в парке победы стоят всем класть на них
Танки вон в парке победы стоят всем класть на них
Это не танки, а якобы модели. Как и пушки, и остальное. Сделаны у нас в городе из чего попало.
Это как пластмассовый автомат в сравнении с настоящим.
А в патриотическом клубе от детей отбоя не было. Брали не всех.
-
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