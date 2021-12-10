Отправлено: - 19:50

111:

Так и есть.. Но что поделать, водку вот не могу пить..

111:

Ну вот, начал пить сок.. Это не пиво,и не реклама если что..

serg kost:

Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию. А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...

alex_60:

Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России

[Исправлено: abaika95, 10.12.2021 - 19:51]

Цитата:Первая стадия изличения от алкоголизма публичное подтверждение что ты алкоголикПодтвердил все можно дальше пить с чистой совестьюНе подтвердил, пьешь и злишься))) Цитата:Лучший вариант переходи на квасОсобенно в котором есть малый градусЛюбая зависимость лечится постепенноЦитата:Танки вон в парке победы стоят всем класть на нихМолодежь не живёт теми понятиями чем жили мы (не мы с тобой но мое поколение 90ых)Войнушка,пострелушка,танки,формаЩас модно быть очень модным, творческим и преуспевающимИ это хорошоПусть лучше песни поют чем разбирают калаши за 37 секунд)Цитата:Всё в лучших традициях....СССР))