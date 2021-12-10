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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 14:37
Цитата:
с Украины в пледе полиэстер только скорее всего -30%.
как написано.
у них завод даже есть -"УМС Полиестер".
111:
Выходит на Украине даже бараны есть и пледы даже делают,
Выходит на Украине даже бараны есть и пледы даже делают,
с Украины в пледе полиэстер только скорее всего -30%.
как написано.
у них завод даже есть -"УМС Полиестер".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 673
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 14:42
Цитата:
У нас много своего. А чего не хватит, Россия поможет.
Всем предлагаю подумать: отчего за год такой рост цен на всё? И начавшийся местами дефицит то одного, то другого. Неужели от избытка ресурсов?
[Исправлено: serg kost, 10.12.2021 - 14:43]
Kairat stayer:
Тут смотрю некоторые грамотеи отмечают, что скоро ресурсов всем не будет хватать.
Тут смотрю некоторые грамотеи отмечают, что скоро ресурсов всем не будет хватать.
У нас много своего. А чего не хватит, Россия поможет.
Всем предлагаю подумать: отчего за год такой рост цен на всё? И начавшийся местами дефицит то одного, то другого. Неужели от избытка ресурсов?
[Исправлено: serg kost, 10.12.2021 - 14:43]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 14:52
Цитата:
Ну это кто какую дату считает развалом. Как только в 1985 году Горбачев объявил ускорение, так все и покатилось под откос. А талоны ввели уже где-то в конце 80-х, когда кооператоры украли и распределили большую часть имеющихся ресурсов и перенаправили государственные потоки снабжения через свои частные склады. А потом, когда выложили копеечные товары по ценам в сотни раз выше привычных, так сразу и очереди закончились и необходимость в талонах отпала. Просто голодающие померли, а все остальные, кто не урвал себе место у кормушки, стали голодающими.
Kairat stayer:
перед развалом СССР полки магазинов были пустыми
перед развалом СССР полки магазинов были пустыми
Ну это кто какую дату считает развалом. Как только в 1985 году Горбачев объявил ускорение, так все и покатилось под откос. А талоны ввели уже где-то в конце 80-х, когда кооператоры украли и распределили большую часть имеющихся ресурсов и перенаправили государственные потоки снабжения через свои частные склады. А потом, когда выложили копеечные товары по ценам в сотни раз выше привычных, так сразу и очереди закончились и необходимость в талонах отпала. Просто голодающие померли, а все остальные, кто не урвал себе место у кормушки, стали голодающими.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 15:30
оказывается вчера А.Мамин приезжал к нам.
ордена,медали вручал по случаю 3о лет(так вроде пишут)
открывал мосты,комплексы, заводы..
ордена,медали вручал по случаю 3о лет(так вроде пишут)
открывал мосты,комплексы, заводы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 15:58
вот ,кстати ,что пишут про баранов.
//Грузин пытается зайти в самолет с бараном.
Ему говорят:- Мужчина!
Вы куда лезете с бараном?
- Это не баран! Это диплом!
Баран в Москва учится///
//Грузин пытается зайти в самолет с бараном.
Ему говорят:- Мужчина!
Вы куда лезете с бараном?
- Это не баран! Это диплом!
Баран в Москва учится///
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 16:00
Цитата:
В вашем комменте слово "кооператоры" надо взять в кавычки. Люди наконец-то получили возможность работать не только на государство, но и на себя. Но, ввиду несовершенства законодательства, под кооперативный движ примазались и "ушлые" чиновнички всех рангов, когда на базе действующих производств (неожиданно ставших убыточными) появились производственные кооперативы с той же оплатой рабочим, теми же ресурсами (государственными), но денежки за продукцию потекли не в государственный, а в личный карман чиновников. Это как в 2000-е появились "крестьяне с асфальта" ввиду несовершенства земельного законодательства. Были и норм кооперативы, в которых люди действительно объединяли свои усилия и способности и начинали с нуля, и продукция которых составляла реальную конкуренцию. Справедливости ради, много было и откровенной лажи, клепали "под шумок"
Маркс:
когда кооператоры украли и распределили большую часть имеющихся ресурсов и перенаправили государственные потоки снабжения через свои частные склады.
когда кооператоры украли и распределили большую часть имеющихся ресурсов и перенаправили государственные потоки снабжения через свои частные склады.
В вашем комменте слово "кооператоры" надо взять в кавычки. Люди наконец-то получили возможность работать не только на государство, но и на себя. Но, ввиду несовершенства законодательства, под кооперативный движ примазались и "ушлые" чиновнички всех рангов, когда на базе действующих производств (неожиданно ставших убыточными) появились производственные кооперативы с той же оплатой рабочим, теми же ресурсами (государственными), но денежки за продукцию потекли не в государственный, а в личный карман чиновников. Это как в 2000-е появились "крестьяне с асфальта" ввиду несовершенства земельного законодательства. Были и норм кооперативы, в которых люди действительно объединяли свои усилия и способности и начинали с нуля, и продукция которых составляла реальную конкуренцию. Справедливости ради, много было и откровенной лажи, клепали "под шумок"
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2399
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 17:10
В отличии от других, лично сам труды вождей мирового пролетариата особо не читал. Сужу как простой обыватель, товарищ Маркс отмечает, какой период считать развалом союза или подразумевать началом развала, как я понимаю.
Времена перестройки хорошо помню, народ начал свободно говорить о всех накопившихся проблемах и т.д. На мой взгляд со стороны Москвы конкретного ориентира не было, куда двигаться большой стране с гигантскими ресурсами. При правильном подходе можно было построить Рай на территории обновленной и перезагруженной Новой страны.
Я вот не сильный оратор как некоторые, тем более изучавшие труды вождей мирового пролетариата. Вместе с тем у М. Горбачева были же различные советники, как в настоящее время у наших чинуш разного уровня. Ну и Академии, Министерства и другие государственные органы союзного значения должны были наверное разработать концепцию развития страны, как правильно строить светлое будущее для народов.
Времена перестройки хорошо помню, народ начал свободно говорить о всех накопившихся проблемах и т.д. На мой взгляд со стороны Москвы конкретного ориентира не было, куда двигаться большой стране с гигантскими ресурсами. При правильном подходе можно было построить Рай на территории обновленной и перезагруженной Новой страны.
Я вот не сильный оратор как некоторые, тем более изучавшие труды вождей мирового пролетариата. Вместе с тем у М. Горбачева были же различные советники, как в настоящее время у наших чинуш разного уровня. Ну и Академии, Министерства и другие государственные органы союзного значения должны были наверное разработать концепцию развития страны, как правильно строить светлое будущее для народов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 17:18
Цитата:
Да, вспоминаю государственные работы за сущие копейки и такие же точно работы, но по хозрасчетным договорам за реально хорошие бабки. Поэтому получается как в анекдоте. Ведь были хорошие кооператоры и плохие "кооператоры", но раз уж это движение в целом поспособствовало созданию дефицита и закрытию предприятий, то пусть хорошие кооператоры плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих. А ответственных за этот бардак пусть волочат по дну.
Сыкымы:
В вашем комменте слово "кооператоры" надо взять в кавычки.
В вашем комменте слово "кооператоры" надо взять в кавычки.
Да, вспоминаю государственные работы за сущие копейки и такие же точно работы, но по хозрасчетным договорам за реально хорошие бабки. Поэтому получается как в анекдоте. Ведь были хорошие кооператоры и плохие "кооператоры", но раз уж это движение в целом поспособствовало созданию дефицита и закрытию предприятий, то пусть хорошие кооператоры плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих. А ответственных за этот бардак пусть волочат по дну.
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