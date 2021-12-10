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≡ Около 500 жителей Костанайской области готовы платно вакцинироваться Pfizer
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43037
Около 500 жителей Костанайской области готовы платно вакцинироваться Pfizer
Отправлено: 10.12.21 - 15:43
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Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили на традиционном брифинге по итогам вакцинации. По данным заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, в области провакцинированы 351 100, что составляет 67,7%.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14593
Re: Около 500 жителей Костанайской области готовы платно...
Отправлено: 10.12.21 - 15:43
#1
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11800 цифра от обс.
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