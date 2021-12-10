Отправлено: - 16:00

Маркс:

когда кооператоры украли и распределили большую часть имеющихся ресурсов и перенаправили государственные потоки снабжения через свои частные склады.

Цитата:В вашем комменте слово "кооператоры" надо взять в кавычки. Люди наконец-то получили возможность работать не только на государство, но и на себя. Но, ввиду несовершенства законодательства, под кооперативный движ примазались и "ушлые" чиновнички всех рангов, когда на базе действующих производств (неожиданно ставших убыточными) появились производственные кооперативы с той же оплатой рабочим, теми же ресурсами (государственными), но денежки за продукцию потекли не в государственный, а в личный карман чиновников. Это как в 2000-е появились "крестьяне с асфальта" ввиду несовершенства земельного законодательства. Были и норм кооперативы, в которых люди действительно объединяли свои усилия и способности и начинали с нуля, и продукция которых составляла реальную конкуренцию. Справедливости ради, много было и откровенной лажи, клепали "под шумок"