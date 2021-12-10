Отправлено: - 13:32

alex_60:

вообще додуматься, ну понимал еще- для приобретения жилья, но на депозиты выводить- это по мне как воровство в государственном масштабе.

Цитата:Если совсем далёк от бухгалтерии,зачем рот открывать? Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.