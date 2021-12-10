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≡ Костанайская область возглавила список антилидеров по количеству уголовных правонарушений среди учащихся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43036
Костанайская область возглавила список антилидеров по количеству уголовных правонарушений среди учащихся
Отправлено: 10.12.21 - 13:32
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И хоть численность нарушителей по Казахстану в целом за этот год сократилась, 2 из 5 правонарушений, совершённых учащимися в РК — тяжкие или особо тяжкие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6601
Re: Костанайская область возглавила список антилидеров по...
Отправлено: 10.12.21 - 13:32
#1
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Детишкам надо готовится к практике в жизни..
Ведь там придется особо удачливым, воровать миллиардами..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
569
Re: Костанайская область возглавила список антилидеров по...
Отправлено: 10.12.21 - 13:43
#2
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Потому что "ботаны" ушли в ФМЛ во всякие гимназии и лицей.. а тяжёлое "наследие"(ну сами понимаете кто)с третьесортных школ пополняют уголовную статистику.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7958
Костанайская область возглавила список антилидеров по количеству уголовных правонарушений среди учащихся
Отправлено: 10.12.21 - 14:18
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
"ботаны" ушли в ФМЛ во всякие гимназии и лицей

а ботаны ведь тоже внуки первоцелинников... ты уж вчкушка определись в своей ненависти.
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