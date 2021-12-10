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≡ Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43036
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Отправлено: 10.12.21 - 11:14
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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений. По ее словам, процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат ускорится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14590
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 11:14
#1
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такое впечатления что какие то темные дела творятся
под этой вывеской вывода пенсионных денег.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14590
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 11:51
#2
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вообще додуматься, ну понимал еще- для приобретения жилья,
но на депозиты выводить- это по мне как воровство
в государственном масштабе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
569
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 13:32
#3
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Цитата:
alex_60:
вообще додуматься, ну понимал еще- для приобретения жилья, но на депозиты выводить- это по мне как воровство в государственном масштабе.

Если совсем далёк от бухгалтерии,зачем рот открывать? Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6601
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Отправлено: 10.12.21 - 13:45
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Лучше

Хех..
Первый раз слышу такое..
Прикольно..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14590
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Отправлено: 10.12.21 - 13:55
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если совсем далёк от бухгалтерии,


а, бух-галтерия.
корень слова- бух. плюс боярышник. все сходится.
бух-галтерия-это сидеть в сыром подвале с амбарной книгой и
счетами с костяшками, собирать мзду с жильцов ,
"лечиться" от холода
и раскладывать(тырить) по карманам.
это буху,это предсу.
нет,такая бух-галтерия нам не нужна.
и это никакого отношения к пенсионным накоплениям ,
о чем и идет речь,совершенно не имеет.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 14:00]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14590
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Отправлено: 10.12.21 - 14:09
#6
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пишут что в пенсионном фонде денег намерено
///на сегодняшний день пенсионные активы ЕНПФ составляют почти 13 трлн тенге, что эквивалентно 40% от ВВП страны, а чистый инвестиционный доход только с начала текущего года составил порядка 939 млрд тенге.//
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
165
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 14:12
#7
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Цитата:
alex_60:
вообще додуматься, ну понимал еще- для приобретения жилья, но на депозиты выводить- это по мне как воровство

так это и есть депозиты для приобретения жилья
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14590
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 14:22
#8
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Цитата:
lavprof:
так это и есть депозиты для приобретения жилья


по тексту этого не видно.
ни одного слово "жилье" в статье не наблюдаю.
если не знать что
АО «Жилищный строительный сберегательный банк „Отбасы банк“
имеет отношения к жилью,
то это неочевидно.
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