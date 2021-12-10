abaika95: Маркс кратко описал с примером форума что случилось с российской империей и как к власти пришли большевики которые говорили крамольные вещи
А вот в этом моменте либералы всегда делают вихляющий маневр, забывая, что Российскую Империю развалила буржуазия и демократы, потому что февральская революция, свергнувшая царя-батюшку, называлась буржуазно-демократической. И вот те буржуи и демократы, нью-овертоновцы, которые больше всех вопили, после получения власти вдруг жидко обделались и начали метаться, размазывая сопли и слезы, не зная что делать. И вот тогда большевики подняли страну, собрали ее и повели в светлое будущее.
А потом с СССР все повторилось, только на этот раз крикуны немного дольше удерживали власть, потому что богатств было гораздо больше и требовалось больше времени, чтобы все это растащить. А так да, все повторилось, только вот новые прогрессоры пока еще действуют не очень решительно.
Цитата:
abaika95: В остальном же Россия держится на традиции, пропаганде и страхе перед полицией и армией Но когда то и это кончится
Когда это кончится, начнутся новые беспредельные 90-е, а не то светлое будущее, которое так ждут либералы.
abaika95: Досмотрел дудя новый фильм про пытки в России
Ну все, ща полиция начнет на колени бухаться при виде преступников. А на демонстрациях спецназовцы будут ждать, когда им сердобольные тетенки лимонок в трусы накидают. А че ходор дудю не заказал фильмец про пытки в Омереке?
Добринцофф: интересно они по характеристикам примерно одинаковые,но почему то ценник так отличается.
А, круто.. Я подешевле смотрел, а отличие, как сегодня ночью начитался, вообще там много всякого, рефрактор рефлектор, этот у тебя экваториальный, есть еще другая настройка азимутская или как ее там, потом сотовый как подключать, чтобы фотать, потом слежка идет или нет за звездами, он сам по карте встроеной находит, бризеры немецкие вроде такие, а есть бризеры китайские, Скай ватеры тоже фирма навернутая, но опять блин столько ньюансов, особенно настройки, оказывается там тоже тяжеловато,ну мне например, настроить. Если только сам телескоп следит.. Начитался, чувствую надо неделю не меньше читать.. Но утром жена дала пиндюлей, говорит не крен денег тратить.. Теперь сижу вот..
СССР - действительно был социальным государством, бесплатные образование, медицина, символические цены на ЖКХ, туниадцев не было, продукты натуральные, как тут грамотеи отмечают в соответствии с ГОСТ-ом. Как, этот Веников или не Веников, точно фамилию не помню главный редактор отмечал у Варламова мы тогда были молодыми, трава зеленее, вода мокрее и т.д.
Старожилы не забыли наверное, как перед развалом СССР полки магазинов были пустыми, ресурсы то союза тогда были громадными. При этом колбасу, сливочное масло, водку по талонам распределяли. Наверное, как тут говорят знатоки, тогда во всех бедах были виноваты чинуши разных уровней.
Тут смотрю некоторые грамотеи отмечают, что скоро ресурсов всем не будет хватать. Думаю, конкретно у нас, как их, а чинуши и производители продумают и организуют все процессы на должном уровне, тогда все будет нормально.
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