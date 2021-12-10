Отправлено: - 11:59

abaika95:

Маркс кратко описал с примером форума что случилось с российской империей и как к власти пришли большевики которые говорили крамольные вещи

abaika95:

В остальном же Россия держится на традиции, пропаганде и страхе перед полицией и армией

Но когда то и это кончится



Цитата:А вот в этом моменте либералы всегда делают вихляющий маневр, забывая, что Российскую Империю развалила буржуазия и демократы, потому что февральская революция, свергнувшая царя-батюшку, называлась буржуазно-демократической. И вот те буржуи и демократы, нью-овертоновцы, которые больше всех вопили, после получения власти вдруг жидко обделались и начали метаться, размазывая сопли и слезы, не зная что делать. И вот тогда большевики подняли страну, собрали ее и повели в светлое будущее.А потом с СССР все повторилось, только на этот раз крикуны немного дольше удерживали власть, потому что богатств было гораздо больше и требовалось больше времени, чтобы все это растащить. А так да, все повторилось, только вот новые прогрессоры пока еще действуют не очень решительно.Цитата:Когда это кончится, начнутся новые беспредельные 90-е, а не то светлое будущее, которое так ждут либералы.