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≡ Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43034
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Отправлено: 10.12.21 - 11:14
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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений. По ее словам, процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат ускорится.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14581
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 11:14
#1
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такое впечатления что какие то темные дела творятся
под этой вывеской вывода пенсионных денег.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14581
Re: Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе...
Отправлено: 10.12.21 - 11:51
#2
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вообще додуматься, ну понимал еще- для приобретения жилья,
но на депозиты выводить- это по мне как воровство
в государственном масштабе.
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