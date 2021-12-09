Отправлено: - 11:12

yudjin:

А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки

Цитата:Страдает конечно,если ты не в курсе,то я знаю,что некоторые жители районов той же Щербаковки,отродясь не покупали елки на базарах,тупо идут в лес и рубят,а сколько молодых деревьев погибает от рук идиотов в городе?Каждый год эта хроника в газетах проходит,а тот ирод который у тебя во дворе срубил молодое деревцо ,или ты забыл уже?