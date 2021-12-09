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≡ И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43034
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
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Места для продажи сосен появились в разных районах города рядом с торговыми точками. Корреспонденты «НГ» побывали в трех местах продажи и узнали, почем же в этом году можно купить главный атрибут Нового года.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8338
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 11:12
#15
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Цитата:
yudjin:
А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки

Страдает конечно,если ты не в курсе,то я знаю,что некоторые жители районов той же Щербаковки,отродясь не покупали елки на базарах,тупо идут в лес и рубят,а сколько молодых деревьев погибает от рук идиотов в городе?
Каждый год эта хроника в газетах проходит,а тот ирод который у тебя во дворе срубил молодое деревцо ,или ты забыл уже?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14581
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 11:49
#16
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Цитата:
antonK:
А городская ёлка будет в этом году?


прошлогоднюю поставят,или позапрошлогоднюю точнее,
наверное 25 декабря как в прошлом году.
а вот про ледовый городок-
в стадии обсуждения вопрос.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7957
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 12:38
#17
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Цитата:
Добринцофф:
некоторые жители районов той же Щербаковки,отродясь не покупали елки

это уже браконьерство... уголовно наказуемое. Речь о другом!

Цитата:
Добринцофф:
а тот ирод который у тебя во дворе срубил молодое деревцо

во-первых, его не срубли, а поломали специально, валялась, нашли... из-за личных тёрок с теми жильцами, кто посадил ту сосну.
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