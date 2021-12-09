Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43034
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:21
Почитатели пластиковой и отнюдь не дешевой имитации призывают пожалеть лес, говорят о практичности, ищут альтернативу в виде дерева в горшке и освежителе воздуха с хвойным ароматом, по ходу обзывая варварами тех, кто по-прежнему радуется настоящей ёлочке.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6594
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 16:04
Цитата:
Не знаю, у меня всегда пиво, немного шампанского на новый год , жена пьет его, я нет..
А так да, это уже первое января, 00.13..
13 минут после НГ..
Маркс:
Да и пивом как-то Новый год не встречают.
Да и пивом как-то Новый год не встречают.
Не знаю, у меня всегда пиво, немного шампанского на новый год , жена пьет его, я нет..
А так да, это уже первое января, 00.13..
13 минут после НГ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 106
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 16:17
Древние германцы считали, что в ветвях деревьев живут духи, и, украшая дерево, их пытались задобрить. Возможно, для древних людей ветки хвойных деревьев символизировали вечную жизнь.В Россию обычай украшать ель привез Петр I. Накануне 1700 года Петр повелел Новый Год отмечать 1 января (вместо 1 сентября). Тогда же указом Петра I было велено: «по улицам… перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… стоять тому украшению января в первый день».Однако традиция не прижилась и возобновилась лишь в 1818 году благодаря княгине Александре Федоровне, жене царя Николая I. С конца 1840-х годов в Москве и Петербурге каждую зиму стали открываться ёлочные базары, но нельзя сказать, что именно с тех пор традиция крепко закрепилась. В советское время в связи с началом гонений на православие под запрет попала и новогодняя елка, так как она «напоминала» о религии и Рождестве.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 87
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 16:49
Кхе кхе , елочки обеспокоили . вот читайте .
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в недавнем исследовании Treeprint подсчитал, что сможет позволить себе европеец, чтобы не превышать норму выбросов СО2 (углекислого газа), которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека. человек сможет себе позволить не так и много
Что касается гигиены и питания, то это душ 3 раза в неделю, по 8 минут; машинная стирка 2 раза в неделю по 1 часу; курица 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 килограмма в год); сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 килограмма в год).
Также придется отказаться от кофе. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары джинсов и 3 рубашки в год. Путешествия - 1 авиаперелет в год эконом-классом и 5000 километров проезда в год на электрическом транспорте.
Если говорить о спорте и развлечениях, то, чтобы уложиться в норму Парижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в неделю по 30 минут, а также просмотр телевизора или пользование интернетом - 2 часа в день.
Но компьютерные или видеоигры придется исключить.
Парижское соглашение призвано предотвратить глобальное потепление и изменение климата, снизив эмиссию углекислого газа в атмосферу, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса к 2100 году. Для этого необходимо, как считают ученые, изменить пищевые привычки, перейдя на преимущественно растительную диету и снизив калорийность рациона, а также радикально снизить все выбросы, не имеющие отношения к производству пищи.
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в недавнем исследовании Treeprint подсчитал, что сможет позволить себе европеец, чтобы не превышать норму выбросов СО2 (углекислого газа), которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека. человек сможет себе позволить не так и много
Что касается гигиены и питания, то это душ 3 раза в неделю, по 8 минут; машинная стирка 2 раза в неделю по 1 часу; курица 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 килограмма в год); сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 килограмма в год).
Также придется отказаться от кофе. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары джинсов и 3 рубашки в год. Путешествия - 1 авиаперелет в год эконом-классом и 5000 километров проезда в год на электрическом транспорте.
Если говорить о спорте и развлечениях, то, чтобы уложиться в норму Парижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в неделю по 30 минут, а также просмотр телевизора или пользование интернетом - 2 часа в день.
Но компьютерные или видеоигры придется исключить.
Парижское соглашение призвано предотвратить глобальное потепление и изменение климата, снизив эмиссию углекислого газа в атмосферу, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса к 2100 году. Для этого необходимо, как считают ученые, изменить пищевые привычки, перейдя на преимущественно растительную диету и снизив калорийность рациона, а также радикально снизить все выбросы, не имеющие отношения к производству пищи.
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 5
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 20:38
Дикарям, которые выступают против натурального дерева я бы посоветовал вспомнить про "удобство" использования полиэтиленовых пакетов и прочей пластиковой посуды. Совсем недавно мы восторгались этим. Сейчас в океанах плавают целые острова из этого "добра", отравляя воду и убивая морскую живность.
С искусственными "ёлками" история абсолютно такая же.
Только варвары, которым наплевать на последствия, могут агитировать за пластмассовые украшения.
С искусственными "ёлками" история абсолютно такая же.
Только варвары, которым наплевать на последствия, могут агитировать за пластмассовые украшения.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 10:42
Цитата:
Лицемерить Женя-это когда громче всех орать ,что срубили несколько сосен на месте макдональдса и тут же с чистой совестью тащить такое же срубленное дерево домой,что бы потом выкинуть его на помойку.
yudjin:
Так что не лицемерь.
Так что не лицемерь.
Лицемерить Женя-это когда громче всех орать ,что срубили несколько сосен на месте макдональдса и тут же с чистой совестью тащить такое же срубленное дерево домой,что бы потом выкинуть его на помойку.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 10:50
Цитата:
А там плавают только пластиковые ёлки ?
Пластмассовые клавиатуры, мышки и.т.д дикарей которые рубят живые деревья там не плавают?
Skeptic:
Дикарям, которые выступают против натурального дерева я бы посоветовал вспомнить про "удобство" использования полиэтиленовых пакетов и прочей пластиковой посуды. Совсем недавно мы восторгались этим. Сейчас в океанах плавают целые острова из этого "добра", отравляя воду и убивая морскую живность. С искусственными "ёлками" история абсолютно такая же.
Дикарям, которые выступают против натурального дерева я бы посоветовал вспомнить про "удобство" использования полиэтиленовых пакетов и прочей пластиковой посуды. Совсем недавно мы восторгались этим. Сейчас в океанах плавают целые острова из этого "добра", отравляя воду и убивая морскую живность. С искусственными "ёлками" история абсолютно такая же.
А там плавают только пластиковые ёлки ?
Пластмассовые клавиатуры, мышки и.т.д дикарей которые рубят живые деревья там не плавают?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 10:53
Цитата:
А кто агитирует?
Если это в мой адрес,то я вообще против дикого обычая тащить дерево домой.
Skeptic:
Только варвары, которым наплевать на последствия, могут агитировать за пластмассовые украшения.
Только варвары, которым наплевать на последствия, могут агитировать за пластмассовые украшения.
А кто агитирует?
Если это в мой адрес,то я вообще против дикого обычая тащить дерево домой.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 10:57
Цитата:
Ну с тобой же сидят люди за столом.
yudjin:
вот же "дикари"! Да, Володя? Как ты с ними общаешься и за один стол садишься?
вот же "дикари"! Да, Володя? Как ты с ними общаешься и за один стол садишься?
Ну с тобой же сидят люди за столом.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 11:00
Цитата:
Вот молодец подхватил брошенную кость и давай её обсасывать,ну что сказать заслужил,иди погрызи.
alex_60:
забавная ситуация, с дикарями за стол.
забавная ситуация, с дикарями за стол.
Вот молодец подхватил брошенную кость и давай её обсасывать,ну что сказать заслужил,иди погрызи.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14574
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 10.12.21 - 11:05
пять постов подряд тобылец нащелкал,
нервничает,загнанный в угол.
и даже промолчать уже не может.
все доводы на оскорблениях построены,
будет как со временем корячиться до последней
капли ..пота.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 11:06]
нервничает,загнанный в угол.
и даже промолчать уже не может.
все доводы на оскорблениях построены,
будет как со временем корячиться до последней
капли ..пота.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 11:06]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 92
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать