Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос

Отправлено: - 16:49

Кхе кхе , елочки обеспокоили . вот читайте .



Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в недавнем исследовании Treeprint подсчитал, что сможет позволить себе европеец, чтобы не превышать норму выбросов СО2 (углекислого газа), которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека. человек сможет себе позволить не так и много

Что касается гигиены и питания, то это душ 3 раза в неделю, по 8 минут; машинная стирка 2 раза в неделю по 1 часу; курица 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 килограмма в год); сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 килограмма в год).

Также придется отказаться от кофе. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары джинсов и 3 рубашки в год. Путешествия - 1 авиаперелет в год эконом-классом и 5000 километров проезда в год на электрическом транспорте.

Если говорить о спорте и развлечениях, то, чтобы уложиться в норму Парижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в неделю по 30 минут, а также просмотр телевизора или пользование интернетом - 2 часа в день.

Но компьютерные или видеоигры придется исключить.

Парижское соглашение призвано предотвратить глобальное потепление и изменение климата, снизив эмиссию углекислого газа в атмосферу, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса к 2100 году. Для этого необходимо, как считают ученые, изменить пищевые привычки, перейдя на преимущественно растительную диету и снизив калорийность рациона, а также радикально снизить все выбросы, не имеющие отношения к производству пищи.