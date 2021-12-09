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≡ И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43034
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
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Места для продажи сосен появились в разных районах города рядом с торговыми точками. Корреспонденты «НГ» побывали в трех местах продажи и узнали, почем же в этом году можно купить главный атрибут Нового года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
#1
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Крестовины что то жиденькие на последнем ыото..

[Исправлено: 111, 09.12.2021 - 11:12]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8336
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:16
#2
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Ёлки на складскую ещё в октябре завезли,в ангар выгружали,как они доживут до Нг я не знаю.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7955
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:30
#3
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Цитата:
Добринцофф:
как они доживут до Нг я не знаю.

а тебя это разве должно волновать?.... или всё же балуешься не имитацией? ;-)

Статья неполноценная.
А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки, чтобы успокоить некоторых впечатлительных граждан?
А я по расспрашивал, когда приобретал.
Продавец рассказал, что едут они в лесхозы Курганской и Свердловской областей. Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать. Эти елки и есть по-большей части новогодние. И будущей лес продолжает расти!
Узнал почему некоторые желтые, а другие зеленые. Первые преимущественно из Кургана, почва наверное менее плодородная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:31
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Ёлки на складскую ещё в октябре завезли

Может то что на холоде, не рассыпаются, а когда в тепло там до 7го января уже видно, что быстро стареет..
Мы до старого года протягиваем..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14574
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:35
#5
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на Арыстанбекова в конце ноября
целый лес из новогодних сосен уже стоял.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
924
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:40
#6
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А городская ёлка будет в этом году?

А еще недавно увидел : на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. видимо Елки мешали обзору ремонта здания
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23539
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 12:27
#7
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Цитата:
antonK:
на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. в

И никого это, не - волнует... :lol: :oops:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
953
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:52
#8
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Цитата:
yudjin:

Вот не поверишь - в российских СМИ уже давно говорят о том,что это полезно - вырубать живые ёлки вместо покупных синтетических.Типа, они экологичнее.
ПыСы.Позавчера был в Леруа Мерлене, покупал плинтуса на кухню.Так там уже вовсю продают пихты живые, по 4500 рубликов.Единственное утешение - можно потом веник сделать,в баню сходить.Хотя те же пихтовые веники отлично продаются на Пекинке(М-5, здесь её называют "Пекинкой") в районе Башкирии за 120 рублей. А продаются по саунам и баням за 250 рублей.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
953
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:54
#9
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А в Самаре обычно 30-31-го декабря сосенки идут по 100 рублей...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
953
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:55
#10
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Цитата:
drakon:

И никого это, не - волнует
---
А как же Серый Волк?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14397
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 10:01
#11
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У на сосен не видел в продаже, только ель. Кстати, после 24 декабря их все продавцы бесплатно выставляют.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8336
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:31
#12
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Цитата:
yudjin:
А я по расспрашивал, когда приобретал. Продавец рассказал,

Ну это же каким надо быть наивным,что бы у продавца спрашивать откуда товар.
У нас в городе магазины есть есть которые в любое время года продают исключительно Затобольские огурцы и помидоры,а на базаре если спрсить то у них у всех огурчики рудненские,те самые которые на самом деле нестандарт из Чурилово.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8336
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:39
#13
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Цитата:
yudjin:
Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать.

Ты никогда не купишь эту кривую косую неполноценную елку которая попала под прореживание.
ты возьмёшь самую пышную и красивую , возраст которой минимум 10лет ,а через две недели выкинешь её на помойку ,после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14397
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:42
#14
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Цитата:
Добринцофф:
после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.

И ли насчёт изменения климата. Кстати, до людей уже начинает доходить потихоньку, что с избытком углекислого газа лучше всего справляются деревья. :-)
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