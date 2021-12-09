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И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43034
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
Места для продажи сосен появились в разных районах города рядом с торговыми точками. Корреспонденты «НГ» побывали в трех местах продажи и узнали, почем же в этом году можно купить главный атрибут Нового года.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6594
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
Крестовины что то жиденькие на последнем ыото..
[Исправлено: 111, 09.12.2021 - 11:12]
[Исправлено: 111, 09.12.2021 - 11:12]
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:16
Ёлки на складскую ещё в октябре завезли,в ангар выгружали,как они доживут до Нг я не знаю.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7955
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:30
Цитата:
а тебя это разве должно волновать?.... или всё же балуешься не имитацией?
Статья неполноценная.
А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки, чтобы успокоить некоторых впечатлительных граждан?
А я по расспрашивал, когда приобретал.
Продавец рассказал, что едут они в лесхозы Курганской и Свердловской областей. Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать. Эти елки и есть по-большей части новогодние. И будущей лес продолжает расти!
Узнал почему некоторые желтые, а другие зеленые. Первые преимущественно из Кургана, почва наверное менее плодородная.
Добринцофф:
как они доживут до Нг я не знаю.
как они доживут до Нг я не знаю.
а тебя это разве должно волновать?.... или всё же балуешься не имитацией?
Статья неполноценная.
А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки, чтобы успокоить некоторых впечатлительных граждан?
А я по расспрашивал, когда приобретал.
Продавец рассказал, что едут они в лесхозы Курганской и Свердловской областей. Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать. Эти елки и есть по-большей части новогодние. И будущей лес продолжает расти!
Узнал почему некоторые желтые, а другие зеленые. Первые преимущественно из Кургана, почва наверное менее плодородная.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6594
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:31
Цитата:
Может то что на холоде, не рассыпаются, а когда в тепло там до 7го января уже видно, что быстро стареет..
Мы до старого года протягиваем..
Добринцофф:
Ёлки на складскую ещё в октябре завезли
Ёлки на складскую ещё в октябре завезли
Может то что на холоде, не рассыпаются, а когда в тепло там до 7го января уже видно, что быстро стареет..
Мы до старого года протягиваем..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14574
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:35
на Арыстанбекова в конце ноября
целый лес из новогодних сосен уже стоял.
целый лес из новогодних сосен уже стоял.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 924
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:40
А городская ёлка будет в этом году?
А еще недавно увидел : на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. видимо Елки мешали обзору ремонта здания
А еще недавно увидел : на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. видимо Елки мешали обзору ремонта здания
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23539
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 12:27
Цитата:
И никого это, не - волнует...
antonK:
на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. в
на углу Гоголя-Алтынсарина -спилили елки - оставив , зачем-то, метровые пни. в
И никого это, не - волнует...
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:52
Цитата:
Вот не поверишь - в российских СМИ уже давно говорят о том,что это полезно - вырубать живые ёлки вместо покупных синтетических.Типа, они экологичнее.
ПыСы.Позавчера был в Леруа Мерлене, покупал плинтуса на кухню.Так там уже вовсю продают пихты живые, по 4500 рубликов.Единственное утешение - можно потом веник сделать,в баню сходить.Хотя те же пихтовые веники отлично продаются на Пекинке(М-5, здесь её называют "Пекинкой") в районе Башкирии за 120 рублей. А продаются по саунам и баням за 250 рублей.
yudjin:
Вот не поверишь - в российских СМИ уже давно говорят о том,что это полезно - вырубать живые ёлки вместо покупных синтетических.Типа, они экологичнее.
ПыСы.Позавчера был в Леруа Мерлене, покупал плинтуса на кухню.Так там уже вовсю продают пихты живые, по 4500 рубликов.Единственное утешение - можно потом веник сделать,в баню сходить.Хотя те же пихтовые веники отлично продаются на Пекинке(М-5, здесь её называют "Пекинкой") в районе Башкирии за 120 рублей. А продаются по саунам и баням за 250 рублей.
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:54
А в Самаре обычно 30-31-го декабря сосенки идут по 100 рублей...
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 01:55
Цитата:
И никого это, не - волнует
---
А как же Серый Волк?!
drakon:
И никого это, не - волнует
---
А как же Серый Волк?!
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 10.12.21 - 10:01
У на сосен не видел в продаже, только ель. Кстати, после 24 декабря их все продавцы бесплатно выставляют.
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:31
Цитата:
Ну это же каким надо быть наивным,что бы у продавца спрашивать откуда товар.
У нас в городе магазины есть есть которые в любое время года продают исключительно Затобольские огурцы и помидоры,а на базаре если спрсить то у них у всех огурчики рудненские,те самые которые на самом деле нестандарт из Чурилово.
yudjin:
А я по расспрашивал, когда приобретал. Продавец рассказал,
А я по расспрашивал, когда приобретал. Продавец рассказал,
Ну это же каким надо быть наивным,что бы у продавца спрашивать откуда товар.
У нас в городе магазины есть есть которые в любое время года продают исключительно Затобольские огурцы и помидоры,а на базаре если спрсить то у них у всех огурчики рудненские,те самые которые на самом деле нестандарт из Чурилово.
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:39
Цитата:
Ты никогда не купишь эту кривую косую неполноценную елку которая попала под прореживание.
ты возьмёшь самую пышную и красивую , возраст которой минимум 10лет ,а через две недели выкинешь её на помойку ,после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.
yudjin:
Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать.
Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать.
Ты никогда не купишь эту кривую косую неполноценную елку которая попала под прореживание.
ты возьмёшь самую пышную и красивую , возраст которой минимум 10лет ,а через две недели выкинешь её на помойку ,после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 10.12.21 - 10:42
Цитата:
И ли насчёт изменения климата. Кстати, до людей уже начинает доходить потихоньку, что с избытком углекислого газа лучше всего справляются деревья.
Добринцофф:
после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.
после чего начнёшь писать очреденые паскеведи про комунальщиков,которые не хотят убирать за тобой.
И ли насчёт изменения климата. Кстати, до людей уже начинает доходить потихоньку, что с избытком углекислого газа лучше всего справляются деревья.
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