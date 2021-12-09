Отправлено: - 11:30

Добринцофф:

как они доживут до Нг я не знаю.

Цитата:а тебя это разве должно волновать?.... или всё же балуешься не имитацией?Статья неполноценная.А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки, чтобы успокоить некоторых впечатлительных граждан?А я по расспрашивал, когда приобретал.Продавец рассказал, что едут они в лесхозы Курганской и Свердловской областей. Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать. Эти елки и есть по-большей части новогодние. И будущей лес продолжает расти!Узнал почему некоторые желтые, а другие зеленые. Первые преимущественно из Кургана, почва наверное менее плодородная.