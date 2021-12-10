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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:54
#4261
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Цитата:
111:
Вот как от жены скрыть, что ту полторашу, что клялся не пить, выпил почти?

Это пивной алкоголизм. Тем более когда отказываешься
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
#4262
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В бинокль кстати, 10 на 50, видно даже ободок темной луны, пару часов назад.
Кратеры и тд..
Но всё таки это десятикратное увеличение..
Надо бы минимум 20 на 50.
Деньги будут если, отдельно для звезд что то можно взять покрепче..
Жена у меня то, как жена астронафта..
Звезды ей подавай..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
#4263
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Цитата:
YESNO:
Это пивной алкоголизм.

Так и есть..
Но что поделать, водку вот не могу пить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:00
#4264
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Цитата:
Добринцофф:
пока в пятиэтажке жил,то же ванная была,за два года так ни разу и не полежал в ней.

Я тоже так же .
Но может ты не очень стар телом..
Мне уже это как то необходимо что ли..
Все хочу там с женой полежать, лепестки роз накупить, да блин дети...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:03
#4265
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Ну вот, начал пить сок..
Это не пиво,и не реклама если что..
Но чувствую что два следующиз дня у меня будет голова болеть..
От сковородки..

[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:12
#4266
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Вот иногда, сейчас уже почти нет, но раньше..
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Прогрессивнее так сказать..
Раньше по пьяне даже покупал квартиры в БТИ, тогда Цонов не было, и приезжал туда на машине, не спав всю ночь, зараннее обмывая .
Помню руки так тряслись, мне что то было тридцать с маленьким хвостиком...
А вот сейчас тяжело, да и не надо думаю..
Больше ошибок, чем пользы..
А может к старости это всегда так, независимо от того, чего съел...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:18
#4267
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Цитата:
111:
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..

Это все дофамин, толкает наш мозг на всякую ерунду. Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:23
#4268
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Помню раньше, на форуме все напьемся и давай, вперед на танки...
Раньше то и слова модератор не знали что такое..

[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:28
#4269
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Цитата:
YESNO:
Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете

Я думаю, пока не достигнешь своего дна, если не сдохнешь, не поймешь..

[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:47
#4270
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Что то я тут заговорился..
Потому исправлю..

[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:51
#4271
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Блин, жена проснулась...
Так бы поговорили еще...
Завтра будет выговор..
Наверно сковородкой..
Сейчас знает что бесполезно, я в НГ...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 06:12
#4272
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Цитата:
abaika95:
По дешевке из России покупают

Доллар за куб газа? Это просто праздник какой-то!Цитата:
YESNO:
При этом сокращение выбросов на 100% к 2060 г. потребовало бы затрат на астрономическую сумму в 479,8 трлн руб

Забудьте про "зелень". Совсем скоро миру будет не до этого.Цитата:
abaika95:
до болезных не доходит что чем больше пропагандируешь тем больше молодежь будет пытаться отнекиваться все что связано с 9 мая

Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию.
А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 06:20
#4273
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Цитата:
abaika95:
Нас всех спасет дешёвая энергия на основе использования магнитных полей
Эти, как их?.. торсионы, вот!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 08:52
#4274
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с похмелья бегом исправлять
свой ночной стриптиз.
стыдно стало что ли .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 09:02
#4275
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///Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю
Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России.//

начинается,опять на те же грабли,
потом военное положение.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 09:09]
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