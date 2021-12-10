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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:54
Цитата:
Это пивной алкоголизм. Тем более когда отказываешься
111:
Вот как от жены скрыть, что ту полторашу, что клялся не пить, выпил почти?
Вот как от жены скрыть, что ту полторашу, что клялся не пить, выпил почти?
Это пивной алкоголизм. Тем более когда отказываешься
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
В бинокль кстати, 10 на 50, видно даже ободок темной луны, пару часов назад.
Кратеры и тд..
Но всё таки это десятикратное увеличение..
Надо бы минимум 20 на 50.
Деньги будут если, отдельно для звезд что то можно взять покрепче..
Жена у меня то, как жена астронафта..
Звезды ей подавай..
Кратеры и тд..
Но всё таки это десятикратное увеличение..
Надо бы минимум 20 на 50.
Деньги будут если, отдельно для звезд что то можно взять покрепче..
Жена у меня то, как жена астронафта..
Звезды ей подавай..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
Цитата:
Так и есть..
Но что поделать, водку вот не могу пить..
YESNO:
Это пивной алкоголизм.
Это пивной алкоголизм.
Так и есть..
Но что поделать, водку вот не могу пить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:00
Цитата:
Я тоже так же .
Но может ты не очень стар телом..
Мне уже это как то необходимо что ли..
Все хочу там с женой полежать, лепестки роз накупить, да блин дети...
Добринцофф:
пока в пятиэтажке жил,то же ванная была,за два года так ни разу и не полежал в ней.
пока в пятиэтажке жил,то же ванная была,за два года так ни разу и не полежал в ней.
Я тоже так же .
Но может ты не очень стар телом..
Мне уже это как то необходимо что ли..
Все хочу там с женой полежать, лепестки роз накупить, да блин дети...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:03
Ну вот, начал пить сок..
Это не пиво,и не реклама если что..
Но чувствую что два следующиз дня у меня будет голова болеть..
От сковородки..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:28]
Это не пиво,и не реклама если что..
Но чувствую что два следующиз дня у меня будет голова болеть..
От сковородки..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:28]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:12
Вот иногда, сейчас уже почти нет, но раньше..
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Прогрессивнее так сказать..
Раньше по пьяне даже покупал квартиры в БТИ, тогда Цонов не было, и приезжал туда на машине, не спав всю ночь, зараннее обмывая .
Помню руки так тряслись, мне что то было тридцать с маленьким хвостиком...
А вот сейчас тяжело, да и не надо думаю..
Больше ошибок, чем пользы..
А может к старости это всегда так, независимо от того, чего съел...
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Прогрессивнее так сказать..
Раньше по пьяне даже покупал квартиры в БТИ, тогда Цонов не было, и приезжал туда на машине, не спав всю ночь, зараннее обмывая .
Помню руки так тряслись, мне что то было тридцать с маленьким хвостиком...
А вот сейчас тяжело, да и не надо думаю..
Больше ошибок, чем пользы..
А может к старости это всегда так, независимо от того, чего съел...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:18
Цитата:
Это все дофамин, толкает наш мозг на всякую ерунду. Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
111:
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Это все дофамин, толкает наш мозг на всякую ерунду. Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:23
Помню раньше, на форуме все напьемся и давай, вперед на танки...
Раньше то и слова модератор не знали что такое..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:31]
Раньше то и слова модератор не знали что такое..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:28
Цитата:
Я думаю, пока не достигнешь своего дна, если не сдохнешь, не поймешь..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
YESNO:
Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
Я думаю, пока не достигнешь своего дна, если не сдохнешь, не поймешь..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:47
Что то я тут заговорился..
Потому исправлю..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
Потому исправлю..
[Исправлено: 111, 10.12.2021 - 07:30]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:51
Блин, жена проснулась...
Так бы поговорили еще...
Завтра будет выговор..
Наверно сковородкой..
Сейчас знает что бесполезно, я в НГ...
Так бы поговорили еще...
Завтра будет выговор..
Наверно сковородкой..
Сейчас знает что бесполезно, я в НГ...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 06:12
Цитата:
Доллар за куб газа? Это просто праздник какой-то!Цитата:
Забудьте про "зелень". Совсем скоро миру будет не до этого.Цитата:
Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию.
А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...
abaika95:
По дешевке из России покупают
По дешевке из России покупают
Доллар за куб газа? Это просто праздник какой-то!Цитата:
YESNO:
При этом сокращение выбросов на 100% к 2060 г. потребовало бы затрат на астрономическую сумму в 479,8 трлн руб
При этом сокращение выбросов на 100% к 2060 г. потребовало бы затрат на астрономическую сумму в 479,8 трлн руб
Забудьте про "зелень". Совсем скоро миру будет не до этого.Цитата:
abaika95:
до болезных не доходит что чем больше пропагандируешь тем больше молодежь будет пытаться отнекиваться все что связано с 9 мая
до болезных не доходит что чем больше пропагандируешь тем больше молодежь будет пытаться отнекиваться все что связано с 9 мая
Вот у нас закрыли патриотический клуб "Океан". Руководитель устал деньги выпрашивать на амуницию.
А был бы танк в клубе, туда бы весь город записался...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 06:20
Цитата:
abaika95:Эти, как их?.. торсионы, вот!
Нас всех спасет дешёвая энергия на основе использования магнитных полей
Нас всех спасет дешёвая энергия на основе использования магнитных полей
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 08:52
с похмелья бегом исправлять
свой ночной стриптиз.
стыдно стало что ли .
свой ночной стриптиз.
стыдно стало что ли .
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 09:02
///Украинские военные направили корабль «Донбасс» к Керченскому проливу, чтобы проверить реакцию Россию на подобную провокациюю
Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России.//
начинается,опять на те же грабли,
потом военное положение.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 09:09]
Экс-агент разведки США считает, что Киев сознательно направил военное судно. Он предположил, что на нем, вероятно, было очень много людей на случай ответа России.//
начинается,опять на те же грабли,
потом военное положение.
[Исправлено: alex_60, 10.12.2021 - 09:09]
-
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